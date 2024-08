Tigres UANL recibirá a Chivas en el Estadio Universitario por uno de los encuentros más esperados de la quinta jornada del Apertura 2024. El duelo que se llevará a cabo el sábado 24 de agosto desde las 19:00 horas (centro de México) marcará el regreso de ambos equipos a la Liga MX tras sus respectivas participaciones en la Leagues Cup.

Los Felinos recibirán a un conjunto albirrojo que no contará con una de sus figuras más importantes: Javier Hernández. Esto se debe a que Chicharito aún no ha podido recuperarse de los problemas musculares en el muslo derecho sufridos durante el mencionado certamen internacional, los cuales no le permitieron disputar ninguno de los dos partidos que jugó el conjunto de Fernando Gago en el torneo.

Chicharito Hernández no ha podido recuperarse de sus problemas musculares. (Imago)

En su lugar, el entrenador argentino de Chivas se ha decantado por incluir en la convocatoria al joven zaguero Luis Rey (21 años), quien entró por primera vez en la nómina que incluye a un total de 22 jugadores.

Cabe destacar que el último encuentro disputado por Chicharito en el Rebaño fue el pasado 20 de julio. En aquel momento, participó durante 67 minutos en el marco de la victoria frente a Mazatlán (2-0) por la cuarta jornada del Apertura 2024.

¿Cómo llegan Tigres UANL y Chivas al encuentro de la quinta jornada del Apertura 2024?

Por un lado, Tigres UANL llegará de manera invicta al duelo de este sábado. Sus registros en la actual Liga MX marcan que ha sumado diez puntos producto de tres victorias (Necaxa, América y Santos Laguna) y un empate (frente a Atlas).

En tanto, Chivas suma siete unidades y arribará al duelo en El Volcán tras haber hilvanado dos victorias consecutivas en el Apertura 2024 (vs. Querétaro y Mazatlán). Anteriormente había caído ante Xolos e igualó ante Toluca en el encuentro inicial del torneo.