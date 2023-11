Maximiliano Araujo es una de las grandes figuras del Toluca, quien no pudo clasificar a los Play In del torneo Apertura 2023 y finalizó su competencia en este año. El extremo uruguayo jugó los 17 partidos de la temporada regular, en los que convirtió dos goles y repartió una asistencia.

Este certamen pudo haber sido el último bajo la camiseta de los Diablos Rojos. Su enorme desempeño en Toluca, sumado a su presencia en la Selección Uruguaya, de Marcelo Bielsa, hizo que muchos equipos europeos pongan sus ojos en él.

El valor de mercado de Araujo es de 8.500.000 euros, según el sitio Transfermarkt, por lo que se espera que el Toluca considere ofertas superadoras a ese monto. El futbolista de 23 años está en los Diablos desde enero del 2023 y tiene un contrato vigente hasta diciembre del 2026.

La preocupación de toda la afición se agrandó luego de las últimas declaraciones que realizó Maxi, en diálogo con su compatriota Guillermo Parado, quien crea contenido de futbol en las redes sociales.

¿Qué dijo Maxi Araujo sobre su estadía en Toluca?

Araujo, en la entrevista con Parado, habló sobre su presente y su futuro en Toluca: “Me dijeron que Napoli era la primera opción. No me dijeron el plazo en el que me iban a venir a buscar pero que me querían. Ojalá sea ahora porque tengo muchas ganas y no desaprovecharía la oportunidad“.

En los Diablos pudo estirar la gran versión que había mostrado previamente en Puebla. Contando toda su carrera profesional (clubes y selección), acumula 166 encuentros: convirtió 20 tantos y entregó la misma cantidad de asistencias.

¿Da el gran paso de su carrera?

En caso de fichar por el Napoli, por una gran suma millonaria, Araujo estaría dando el gran salto en su vida deportiva: sería la primera vez que juegue en el futbol europeo. Además, llegaría al último campeón de la Serie A italiana, nada más y nada menos. ¿Se despide del Toluca?