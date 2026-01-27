Este lunes la Concacaf dio a conocer el listado de todos los jugadores que formarán parte de cada una de las plantillas de la Champions Cup 2026. De los 22 equipos participantes seis de ellos son provenientes de la Liga MX y el próximo martes comienza la actividad de esta competencia internacional para cada uno de ellos.

Publicidad

Publicidad

Tigres, América, Pumas, Monterrey, Toluca y Cruz Azul son los clubes clasificados a esta edición de la Concachampions, por lo que después de que La Máquina consiguiera el título anterior. Los equipos del futbol mexicano quieren mantener la hegemonía de ser los mejores en esta justa y ahora estos son los que nos representarán.

Cuándo y a qué hora juegan los equipos de la Liga MX

Los primeros duelos de esta competencia serán los de los clubes mexicanos, por lo que entre el martes y el miércoles se disputará esta ronda. El enfrentamiento con el que arranca será el Forge FC vs Tigres que se llevará a cano el 3 de febrero a las 18:00 horas del centro de México en el Tim Hortons Field, Hamilton, en Canadá.

Ese mismo día pero a las 20:00 horas será el Olimpia vs América en el Estadio Nacional “Chelato Uclés de Tegucigalpa, Honduras. Para el miércoles 4 de febrero, tenemos el duelo entre el Xelajú y Monterrey a las 19:00 horas en el Estadio Mario Camposeco, Quetzaltenango en Guatemala. Y finalmente el mismo día el Vancouver FC vs Cruz Azul a las 21:00 horas en el Willoughby Stadium at Langley Event Centre en Canadá.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasó con Toluca?

Cabe mencionar que en el caso de Toluca al ser el campeón, entrará en la competencia en el duelo donde deberá conocer rival el próximo 11 de marzo, hasta el momento no se revela un horario por lo mismo y será en calidad de visitante cuando enfrente este duelo. Por el momento en esta ronda sólo compiten los primeros cinco.

ver también Lista la Concachampions 2026: cruces confirmados, fechas y cuadro definido tras el sorteo

En síntesis