¡Todo confirmado! Este martes por la tarde, se celebró el ansiado sorteo de la CONCACAF Champions Cup 2026. Los 27 equipos participantes ya conocen cómo será su camino en la competencia internacional de clubes de Centro y Norteamérica. En este repaso, todos los resultados del evento con lo que depara para cada uno de los clasificados.

Publicidad

Publicidad

Cruces confirmados para la Concachampions 2026 tras el sorteo:

Estos son los once enfrentamientos definidos para la primera ronda de la nueva edición de la competición de CONCACAF:

Pumas UNAM vs. San Diego FC .

vs. . LA Galaxy vs. Sporting SM .

vs. . Cruz Azul vs. Vancouver FC .

vs. . Monterrey vs. Club Xelajú .

vs. . Los Ángeles FC vs. Real España .

vs. . Nashville SC vs. Atlético Ottawa .

vs. . Club América vs. Club Olimpia .

vs. . Philadelphia Union vs. Defense Force .

vs. . Tigres UANL vs. Forge FC .

vs. . FC Cincinnati vs. O&M FC .

vs. . Vancouver Whitecaps vs. Cartaginés.

Los equipos del lado izquierdo tendrán una leve ‘ventaja deportiva’, ya que iniciarán como visitantes y definirán sus series en condición de local. Así se dio a conocer por los presentadores en el sorteo del día de la fecha.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que hay cinco clubes que no participarán de esta fase ya que están clasificados en forma directa a la segunda ronda del torneo. Estos equipos son Mount Pleasant (Jamaica), Alajuelense (Costa Rica), Toluca (México), Seattle Sounders (Estados Unidos) e Inter Miami (Estados Unidos).

El trofeo de la Concachampions espera al nuevo campeón.

¿Cómo es el formato de la Concachampions 2026 tras el sorteo?

Con todo listo para empezar a jugar, se disputará la primera ronda, con series a partidos de ida y vuelta, donde el vencedor del resultado global clasifica. Los once ganadores pasan a la segunda ronda, que completan los cinco equipos “privilegiados” mencionados con anterioridad. Esta ronda también se disputa a llaves de ida y vuelta. Luego, los ocho ganadores de estos cruces avanzan a cuartos de final: esta fase también es a juegos de ida y vuelta, donde uno pasa y uno queda eliminado. Después, los cuatro ganadores obtienen boleto a semifinales: es la última ronda a encuentros de ida y vuelta. Así, se conocerán a los dos equipos que clasifiquen a la final: a diferencia de las anteriores, se juega a un sólo partido, en casa del mejor posicionado.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Cruz Azul vs. Flamengo va por TV Abierta? Cómo ver EN VIVO el partido por la Copa Intercontinental 2025

El cuadro de la Concachampions 2026 tras el sorteo:

Las llaves de la Concachampions 2026 [Foto: CONCACAF]

El calendario de la Concachampions 2026 tras el sorteo:

Estas son las fechas reveladas durante el evento de este martes, donde se jugará cada una de las fases:

Primera ronda: del 3 al 5 de febrero y del 17 al 19 de febrero (ida), y del 10 al 12 de febrero y del 24 al 26 de febrero (vuelta).

del 3 al 5 de febrero y del 17 al 19 de febrero (ida), y del 10 al 12 de febrero y del 24 al 26 de febrero (vuelta). Segunda ronda: del 10 al 12 de marzo (ida) y del 17 al 19 de marzo (vuelta).

del 10 al 12 de marzo (ida) y del 17 al 19 de marzo (vuelta). Cuartos de final: del 7 al 9 de abril (ida) y del 14 al 16 de abril (vuelta).

del 7 al 9 de abril (ida) y del 14 al 16 de abril (vuelta). Semifinal: del 28 al 30 de abril (ida) y del 5 al 7 de mayo (vuelta).

del 28 al 30 de abril (ida) y del 5 al 7 de mayo (vuelta). Final: 30 de mayo.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Cuenta como título oficial el Derbi de las Américas? Qué se juegan Cruz Azul y Flamengo

¿Qué premios gana el campeón de la Concachampions 2026?

El equipo que se consagre ganador de este torneo tendrá los siguientes beneficios por su conquista en CONCACAF: