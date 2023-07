"Directivo de Toluca me corrió como un muerto de hambre"

Mientras Toluca sigue preparándose para su debut en Leagues Cup, parece que las actitudes de algunos directivos los persiguen hasta el día de hoy. Es que, en una entrevista, un excampeón con los Diablos Rojos explicó lo mucho que lo maltrataron.

Parece que los malos manejos no son un mal del futbol moderno. Es que, en las últimas semanas, han sido muchos los exintegrantes del Toluca que han denunciado malos tratos a lo largo del tiempo.

En este caso, el que comentó que fue maltratado por un directivo de los Diablos Rojos fue Vicente Pereda. Para los amantes del Toluca, Pereda jugó para los Choriceros durante una buena parte de su carrera y consiguió el bicampeonato de 1967 y 1968. Pero, según contó, cuando quiso regresar, le cerraron la puerta de la peor manera.

¿Qué fue lo que contó Pereda?

En una entrevista con el portal AD Noticias, el ‘Diablo Mayor’ contó que, cuando intentó regresar al club como entrenador, Nemesio Diez le dijo que hablara con Jesús Fernández. Pero Fernández no lo trató del todo bien.

“Conmigo no vas a recibir nada y en el Toluca no vas a tener nada”, fue lo que contó Pereda que le dijeron, además de haber sido insultado. Obviamente, su cruce con Fernandez le llegó a Diez y ahí se esfumaron sus chances llegar al club.

“Él me insultó, empezó a decirme de grocerías y me dijo muerto de hambre, yo se lo regresé nada más”, fue lo que le contó a Nemesio Diez, que le dijo que no iba a tener chance de tener nada en el club de sus amores, ni siquiera trabajo como entrenador de las Fuerzas Básicas.