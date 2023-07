Aunque el último sábado Toluca consiguió sumar sus primeros tres puntos en el Apertura 2023, parece que algunas cosas no fueron tan buenas. Es que, en los últimos días, salieron a la luz algunos manejos de los Diablos Rojos que dejaron mucho que desear.

El mundo del futbol va más allá de lo que ocurre en el campo de juego. De hecho, hay tantas cosas de por medio que varias se pierden en el camino. Y, aunque hay algunas que son más visibles, lo que salió a la luz en los últimos días no deja bien parece al Toluca.

La semana pasada, Hassam Viades reveló en ‘Conversatorio Diablo’ que fue víctima de los malos tratos del Doctor José Luis Serrano, pero no fue lo único que comentó.

¿Qué más contó el exToluca?

En la misma charla, el ‘Colorado’ Hassam reveló que los entrenadores de las Fuerzas Básicas suelen pedir favores. “Hoy en día hay familias que venden un coche para darle lana a un entrenador de una categoría de 8, 10 años, apostando por su hijo”, comenzó Viades, que recordó una anécdota de alguien muy cercano a él.

“Hay una anécdota, hace cinco años más o menos. Una amiga mía donde sus hijos gemelos estaban en Fuerzas Básicas. En este caso resulta que el entrenador estaba acostumbrado a “pedirles las naves”, ella obviamente no accedió y al siguiente día no dejaron entrar a sus hijos al entrenamiento”, contó el Rojo, que por suerte pudo ayudar con ese caso.

“‘Le hablé al “Chícharo’, le hice el comentario y me dice, ‘Rojo, déjame saber quién es’. Le dije ‘mira, aquí está la foto, no sé quién sea’. A los tres días ya no estaba el entrenador”, finalizó Viades, que agregó que eso se suele repetir en distintos clubes.