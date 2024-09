En la 257° edición del Clásico Nacional, se verán las caras nuevamente el Club América y las Chivas de Guadalajara este sábado por la noche. En el enfrentamiento de mayor rivalidad del futbol mexicano, se medirán en el marco de la séptima jornada del Apertura 2024.

Las ‘Águilas’ atraviesan un difícil inicio de torneo, con dos triunfos (3-1 vs. Querétaro y 2-1 vs. FC Juárez) y cuatro derrotas (1-2 vs. Atlético San Luis, 0-1 vs. Tigres UANL, 0-1 vs. Puebla y 1-4 vs. Cruz Azul). Así, se colocan en el 12° lugar de la tabla, con apenas 6 unidades en 6 partidos.

El ‘Rebaño’, por su parte, tuvo un comienzo irregular pero un tanto mejor, con tres victorias (2-0 vs. Querétaro, 2-0 vs. Mazatlán y 5-0 vs. FC Juárez), dos empates (0-0 vs. Toluca) y una caída (2-4 vs. Xolos). De este modo, se ubican en la 7° posición del torneo, con 11 puntos de 18 posibles.

¿Dónde juegan América vs. Chivas el Clásico Nacional del Apertura 2024?

El partido se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes, recinto con capacidad para poco más de 36 mil espectadores. Para las Águilas, le trae un grato recuerdo: allí disputó la ida de la final del último campeonato, donde terminó coronando. ¿Podrá hacerse del Clásico en su casa transitoria?

El Estadio Ciudad de los Deportes, sede del Clásico Nacional [Foto: Getty]

¿Por qué América y Chivas no juegan en el Estadio Azteca?

Las ‘Águilas’ harán de local en el Ciudad de los Deportes ya que el Coloso de Santa Úrsula está en remodelaciones, con vistas a la disputa de la próxima Copa del Mundo, que en 2026 tendrá al Azteca como una de las sedes. Los otros dos estadios mexicanos que recibirán ese torneo serán el BBVA y el Akron.

El historial de América vs. Chivas por el Clásico Nacional:

Las ‘Águilas’ y el ‘Rebaño’ se han enfrentado en 256 oportunidades, con un saldo favorable al América, que lleva la ventaja ante las Chivas: 96 victorias del conjunto azulcrema, 79 triunfos del equipo rojiblanco, y 81 igualdades.