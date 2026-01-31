Toluca, vigente bicampeón del futbol mexicano, mantiene su invicto desde el inicio del Torneo Clausura 2026, aunque su rendimiento en las últimas fechas encendió algunas señales de alerta. El equipo no logró sostener el nivel que había mostrado en el arranque del certamen y volvió a dejar puntos en el camino.

Luego de comenzar el torneo con dos victorias consecutivas, los Diablos Rojos acumularon su segundo empate sin goles al hilo. Primero fue ante Tigres y ahora frente a Puebla, en un encuentro donde el desarrollo del juego estuvo lejos de favorecer al conjunto escarlata.

El duelo disputado en el Estadio Cuauhtémoc fue especialmente complejo para Toluca. Las malas condiciones del campo de juego impidieron que el equipo pudiera desplegar su estilo habitual, obligándolo a un partido más trabado y disputado, en el que finalmente debió conformarse con sumar un punto.

Tras el encuentro, Antonio Mohamed no ocultó su malestar y fue muy crítico en conferencia de prensa. El entrenador argentino apuntó directamente contra la organización del futbol mexicano por el estado del terreno de juego, al que consideró inadecuado para la competencia profesional.

“Esta cancha no es para fútbol profesional. La Liga MX debería preocuparse por cosas importantes como el estado de las canchas y no por no dejarnos jugar con la playera roja”, expresó Mohamed, visiblemente molesto por la situación.

Ahora, Toluca buscará recuperar su mejor versión en la próxima jornada del Clausura 2026.

¿Cuándo vuelve a jugar Toluca?

El equipo del Turco volverá a jugar el sábado 7 de enero, cuando reciba a Cruz Azul en el Estadio Nemesio Díez desde las 16:00 horas de la Ciudad de México, en un duelo correspondiente a la quinta fecha del torneo y con el objetivo de volver a sumar de a tres.

