El duelo entre Santos Laguna y el Club América dejó un solo de tema de pláticas, la destacada actuación de Stephano Carrillo. El juvenil arrancó por primera vez como titular en este Clausura 2024 y pagó a lo grande, convirtió su primer gol en primera división y fue una de las figuras del encuentro.

El gran acierto de Nacho Ambriz al asumir en Santos, fue darle espacio a los juveniles, demostrando el gran trabajo del club lagunero en sus fuerzas básicas. Luego de perderse varios encuentros por algunas molestias, ‘Phano’ Carrillo volvió al equipo y se ganó el aplauso de todos los presentes en el TSM, inclusive a sus rivales del América.

La actuación de Carrillo dejó maravillados en el América

Con apenas 18 años, Stephano Carrillo ya está haciendo su camino en el futbol mexicano. En lo que va de este Clausura 2024, ha estado presente en tres partidos de Santos Laguna y ya lleva un gol. Desde el América quedaron deslumbrados con la participación del futbolista, al que ya venían siguiendo en su proceso de selecciones juveniles.

Ante las expectativas que genera el atacante, desde Santos buscan blindarlo ante una posible salida. El precio de su ficha estaría cotizado en la suma de 100 millones de pesos mexicanos, en el América ya le están echando el ojo a su futuro como posible reemplazo de Henry Martín.

Las sensaciones de Carrillo tras convertir

El juvenil de Santos tuvo su estreno como goleador y nada más y nada menos que contra el América. Stephano Carrillo contó sus sensaciones tras su primer gol en este Clausura 2024, destacó sentirse muy feliz por el logro y remarca que aún le queda mucho camino por recorrer.

“Me siento muy contento, un sueño que se ha cumplido. Antes del partido, mis compañeros me dijeron que iba a hacer un gol y eso me pone muy feliz”, destacó el juvenil. Pese a gol de Carrillo, Santos no pudo mantener la diferencia y ve diluida sus chances de llegar al Play-In.

Además, el juvenil agradeció a Nacho Ambriz por confiar en él y darle la oportunidad en un partido importante para el equipo. Ante la baja de Harold Preciado, Carrillo se perfila para ser el delantero centro en la próxima temporada, seguramente sumará minutos en lo queda del Clausura para ganar confianza.