Atlas terminó penúltimo en el último Clausura 2024 y fue uno de los peores equipos del torneo. El rendimiento en general fue decepcionante de los Zorros y no quieren volver a repetirlo.

Por eso mismo, uno de los grandes cambios que hizo el club fue a través de la llegada de Germán Brunati, quien se convirtió en el nuevo Director Deportivo de Atlas. Una de las primeras medidas del directivo fue la continuidad de Beñat San José, entre otras decisiones.

Unas semanas antes del comienzo del Apertura 2024, Germán Brunati habló del presente y futuro de los Zorros y manifestó que desde la institución no harán grandes inversiones en el mercado de fichajes.

El presente de Atlas

“Desde el exterior creo que tienen una visión más complicada de lo que es en realidad, no porque no tengamos trabajo, somos los primeros que sabemos que debemos mejorar lo del semestre anterior, pero contamos con mejor material de lo que se vio”, comentó en un inicio el directivo en una entrevista con Telediario.

Atlas quiere cambiar su presente (Imago)

Asimismo, Germán Brunati habló sobre la visión del aficionado: “Hoy todo es negro, entiendo que para la afición todo es así, pero nosotros que estamos en el día a día, sabemos que tenemos mucho trabajo para ser un equipo mejor de lo que fuimos, en primera medida y después veremos para que estamos, pero el compromiso es total”.

La continuidad de Beñat San José

“Se tomó una decisión difícil, valiente a mi modo de ver, que es la de la continuidad del entrenador. Creo que es una decisión valiente porque lo más fácil es echar al entrenador, que se lleve las culpas y nosotros nos quedamos salvados, eso genera una especie de relajamiento y lo que no debemos hacer es relajarnos”, comentó el Director Deportivo de los Zorros sobre la continuidad del DT.

El mercado de fichajes

Por otro lado, Germán Brunati dijo que Atlas no incorporará a muchos jugadores: “No se puede cambiar 12 jugadores, no es aconsejable, sino sería lo mismo que cambiar de entrenador, es volver a empezar. Hay que dejar atrás el bicampeonato y pensar en el siguiente, que no quiere decir que lo vayamos a conseguir este semestre, pero sí construir para ese fin”.

“Entiendo que todo el mundo quiere un mercado de fichajes grandes nombres, grandes transferencias, el club hace años tomó una decisión de construir este lugar que es maravilloso y nos permite muchas cosas, que tiene un costo de construcción y operación, se hizo para tener jugadores de la cantera y estamos trabajando para eso“, añadió el directivo de Atlas.