Chivas de Guadalajara tiene una oportunidad inmejorable para romper con la sequía de títulos en la Liga MX, pues solo necesita una victoria contra Tigres para consagrarse campeón del Torneo Clausura 2023.

La buena campaña del equipo de Veljko Paunovic ha despertado la admiración de muchas personalidades, entre ellas Alan Pulido, quien lanzó una dura crítica contra los rivales del Rebaño Sagrado en la Liga MX.

El delantero del Sporting Kansas City destacó la importancia de haber competido a este nivel con un plantel 100% mexicano, a diferencia de otros clubes donde predominan las figuras extranjeras.

“Se ha cuestionado mucho a la Selección Mexicana por aceptar naturalizados y de técnicos que no confían en mexicanos. Sería un golpe fuerte que en una liga repleta de extranjeros el equipo que juega con mexicanos salga campeón”, dijo Pulido en diálogo con ESPN.

Pide paciencia con los talentos mexicanos

Pulido considera que los clubes deben darle más oportunidades a los talentos emergentes y al mismo tiempo esperar a que exploten su potencial, pues a su juicio se tiene más paciencia con los futbolistas de otros países.

“Eso habla mucho de que no es que no haya jugadores mexicanos buenos, sino que no se les da la misma paciencia que a los que viene de afuera. Creo que sería algo bueno para la Selección y para Chivas, que Chivas sea campeón por tener puros jugadores mexicanos“, finalizó.