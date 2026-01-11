¿Juega Juninho? Las alineaciones de Pumas UNAM vs. Querétaro por la Jornada 1 del Clausura 2026

Pumas UNAM quiere comenzar el 2026 de una manera muy distinta a lo que fue todo el 2025, un año en el que los objetivos principales no se cumplieron y el equipo nunca logró meterse en los play-in. La afición universitaria espera ver un cambio real desde el inicio del Torneo Clausura 2026.

Con la llegada y continuidad de Efraín Juárez, el conjunto auriazul volvió a realizar un mercado de pases ambicioso, con refuerzos pensados para competir de igual a igual ante los equipos grandes del futbol mexicano y volver a ilusionarse con pelear por el título.

El debut será ante Querétaro, este partido se disputará desde las 12:00 hs de la CDMX en el Estadio Olímpico Universitario, correspondiente a la primera jornada del Clausura 2026. Para Pumas, el estreno en casa es clave para empezar a marcar el rumbo del torneo.

Del otro lado, los Gallos Blancos también buscan mostrar una imagen completamente distinta a la del torneo pasado, donde tuvieron muchas dificultades para ser competitivos. Querétaro sabe que sumar en Ciudad Universitaria sería un golpe anímico importante para arrancar el semestre.

Alineación de Pumas UNAM para recibir a Querétaro

Keylor Navas

Pablo Bennevendo

Nathan Silva

Rubén Duarte

Álvaro Angulo

César Garza

José Caicedo

Adalberto Carrasquilla

Jordan Carrillo

Jorge Ruvalcaba

Juninho Vieira

Alineación de Querétaro para visitar a Pumas

Guillermo Allison

Jaime Gómez

Lucas Abascia

Diego Reyes

Francisco Venegas

Santiago Homenchenko

Michael Carcelén

Jean Unjanque

Lucas Rodríguez

Jhojan Julio

Ali Ávila

En síntesis

Pumas UNAM debuta ante Querétaro a las 12:00 hs CDMX en el Estadio Olímpico .

debuta ante a las en el . Efraín Juárez dirige al equipo en la primera jornada del Clausura 2026 .

dirige al equipo en la primera jornada del . Keylor Navas aparece como titular en la alineación confirmada del conjunto auriazul.

