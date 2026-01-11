¿Juega Juninho? Las alineaciones de Pumas UNAM vs. Querétaro por la Jornada 1 del Clausura 2026

Pumas UNAM quiere comenzar el 2026 de una manera muy distinta a lo que fue todo el 2025, un año en el que los objetivos principales no se cumplieron y el equipo nunca logró meterse en los play-in. La afición universitaria espera ver un cambio real desde el inicio del Torneo Clausura 2026.
Con la llegada y continuidad de Efraín Juárez, el conjunto auriazul volvió a realizar un mercado de pases ambicioso, con refuerzos pensados para competir de igual a igual ante los equipos grandes del futbol mexicano y volver a ilusionarse con pelear por el título.
El debut será ante Querétaro, este partido se disputará desde las 12:00 hs de la CDMX en el Estadio Olímpico Universitario, correspondiente a la primera jornada del Clausura 2026. Para Pumas, el estreno en casa es clave para empezar a marcar el rumbo del torneo.
Del otro lado, los Gallos Blancos también buscan mostrar una imagen completamente distinta a la del torneo pasado, donde tuvieron muchas dificultades para ser competitivos. Querétaro sabe que sumar en Ciudad Universitaria sería un golpe anímico importante para arrancar el semestre.
Alineación de Pumas UNAM para recibir a Querétaro
- Keylor Navas
- Pablo Bennevendo
- Nathan Silva
- Rubén Duarte
- Álvaro Angulo
- César Garza
- José Caicedo
- Adalberto Carrasquilla
- Jordan Carrillo
- Jorge Ruvalcaba
- Juninho Vieira
Alineación de Querétaro para visitar a Pumas
- Guillermo Allison
- Jaime Gómez
- Lucas Abascia
- Diego Reyes
- Francisco Venegas
- Santiago Homenchenko
- Michael Carcelén
- Jean Unjanque
- Lucas Rodríguez
- Jhojan Julio
- Ali Ávila
En síntesis
- Pumas UNAM debuta ante Querétaro a las 12:00 hs CDMX en el Estadio Olímpico.
- Efraín Juárez dirige al equipo en la primera jornada del Clausura 2026.
- Keylor Navas aparece como titular en la alineación confirmada del conjunto auriazul.