¡Qué jornada hemos tenido! Tras un viernes de juegos olvidables, este sábado 10 de enero la Liga MX brindó grandes propuestas. Hubo goles en todos los partidos del día y se prendió esta jornada 1 del Clausura 2026. En este contexto, conoce cómo quedó la tabla de posiciones del torneo tras estos nuevos compromisos.

Los resultados del Clausura 2026 tras los juegos del sábado:

El encuentro más destacado de este sábado fue el triunfazo de Toluca por 1-0 ante Rayados de Monterrey, y en condición de visitante. En un Gigante de Acero que acabó reprobando a sus futbolistas, los ‘Diablos Rojos’ se impusieron gracias a la anotación de Helinho, al iniciar el complemento. El bicampeón comenzó con el pie derecho.

Los otros marcadores finales de este sábado en el triple turno del día, con tantos en todos ellos, han sido los siguientes:

Chivas 2-0 Pachuca (Armando González y Daniel Aguirre)

Santos Laguna 1-3 Necaxa (Lucas Di Yorio / Agustín Oliveros, Tomás Badaloni y Julián Carranza)

León 2-1 Cruz Azul (Ismael Díaz y Bryan Colula / Agustín Palavecino)

Monterrey 0-1 Toluca (Helinho)

En este sábado futbolero, se convirtieron diez goles en cuatro juegos, un promedio de 2.5 anotaciones por encuentro. Se impusieron dos veces los equipos locales y en dos ocasiones los cuadros visitantes, entre ellos el bicampeón Toluca.

¿Quién es el líder del Clausura 2026 tras los juegos del sábado?

Al cabo de esta sucesión de encuentros, seis equipos comparten la cima del torneo: Necaxa, Chivas, FC Juárez, León, Toluca y Atlas. Todos ellos han sumado de a tres en esta primera fecha de la Liga MX y comandan la tabla. Los ‘Rayos’ se ubican por sobre todo por su diferencia de gol y los tres tantos convertidos fuera de casa. La acción continúa mañana.

La tabla de posiciones del Clausura 2026 tras el triunfo de Toluca ante Rayados:

¿Qué partidos se juegan este domingo en el Clausura 2026 de la Liga MX?

Sólo quedan dos encuentros restantes por disputarse en esta jornada 1 del Torneo Clausura 2026, con la participación de equipos importantes:

Pumas UNAM vs. Querétaro: 12.00 horas, en el Estadio Olímpico Universitario, por las pantallas de TUDN, Las Estrellas y ViX Premium.

12.00 horas, en el Estadio Olímpico Universitario, por las pantallas de TUDN, Las Estrellas y ViX Premium. Atlético San Luis vs. Tigres UANL: 19.00 horas, en el Estadio Alfonso Lastras, por las pantallas de ESPN, ESPN 2 y Disney+ Premium.