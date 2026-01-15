Atlas sufrió su primera derrota en el Clausura 2026 después de caer por 2-0 con Cruz Azul este miércoles. Los Rojinegros venían de ganarle a Club Puebla en el debut y no pudieron volver a sumar de a tres puntos, pero de antemano sabían que sería un partido complicado.

Después del partido, Diego Cocca se hizo presente en la conferencia de prensa y fue muy crítico pero no con sus jugadores sino con el estado del campo de juego del Estadio Cuauhtémoc, donde Cruz Azul juega sus partidos de local en la Liga MX.

La crítica de Diego Cocca

“Que la cancha está mala, sí, ya lo sabemos. A mí lo que más me preocupa de la cancha es que no se lesionen jugadores. La verdad es que no está a la altura de la Liga Mexicana, esa es la realidad”, manifestó Diego Cocca acerca del terreno de juego.

Por su parte, Nicolás Larcamón, el entrenador de La Máquina, también criticó lo mismo: “Claramente el campo de juego todavía está en malas condiciones, todavía está muy lejos de ser un recinto en el que nosotros podamos desarrollar el fútbol que siempre intencionamos. Creo que estamos en la expectativa de que prontamente pueda estar en las condiciones necesarias para ese fútbol protagónico que siempre ambicionamos”.

Cruz Azul tuvo que salir de urgencia a buscar un nuevo estadio para ser local debido a la negativa de Pumas de concederle de nuevo el Estadio Olímpico Universitario de cara al Clausura 2026.

Por último, Diego Cocca criticó a la Liga MX debido a que el próximo sábado juega contra Necaxa y los Rayos disputaron su partido el martes, por lo que tendrán más descanso: “Son cosas que hace la liga, no depende de nosotros. Me parece una injusticia, lo dije y no puedo hacer mucho más. Nosotros tenemos que recuperarnos, volver a Guadalajara, descansar bien y enfrentar al próximo rival de la mejor manera posible”.

En síntesis