Día con día la videnteNana Calistar te revelará lo que los astros quieren decirte, es por eso que te traemos los horóscopos este MIÉRCOLES 17 de mayo para que antes de comenzar tu día sepas lo que te deparará el destino.

Las mejores predicciones en el amor, la salud, el dinero y en tu trabajo, las tendrá de la mano de la pitonisa Nana Calistar, quien comparte diariamente lo que tu horóscopo te quiere mostrar para que inicies con el pie derecho solo que con un toque de humor negro.

Nana Calistar horóscopo hoy MIÉRCOLES 17 de mayo

Aries

Es probable que te lleguen noticias de expareja que te pudieran poner de malas, pero al final del día entenderás que cada quien está donde quiere y debe de estar. Si no estás de acuerdo con algo de tu trabajo o familia no te quedes callado o callada y exprésalo, recuerda que si no hablas jamás serás escuchado o escuchada. Siempre de pie y constante en tus metas y sueños, eso es lo que te ha hecho un ser único y especial, sin embargo, tienes un problema con tu pasado que no te deja avanzar ni seguir, aprende a soltarlo y darte cuenta de que ya fue y ya nada bueno sacarás de ahí más que dolor y amargura. Mantén tu orgullo tranquilo pues dejarlo salir a flote podría hacerte perder personas que son muy importantes para ti, vienen cambios en el área de los dineros pues se visualiza una mejora laboral y cambios en cuestión de horarios y de puestos.

Tauro

Ponte las pilas y se más culeis no permitas que sigan amolándote la existencia, aprende a no dejarte mangonear ni humillar por nadie pues permitirlo una vez es caer en eso definitivamente. Las llegadas de nuevas personas a tu vida te enseñarán que camino es el más correcto para ti. Dolores de espalda y caídas podrían presentarse, anda con cuidado y haz las cosas a su tiempo. Vas andar modo “no me dejo de nadie” eres de carácter fuerte y siempre impones en el lugar donde llegas, ten cuidado con la manera en que tratas a las personas que te rodean pues podrías dañar con tu manera de ser a quien te ama o te aprecia mucho. Vas a conocer a una persona gracias a una amistad o mediante una red social, te va a llamar mucho la atención y hay posibilidades de que en corto plazo pueda surgir algo bueno de eso.

Géminis

Eres de buen corazón, pero también es cierto que quien te daña te las paga y con doble factura, no es momento de ensuciarte las manos, la mejor venganza ha de ser la indiferencia y olvido, deja que la vida se encargue de cobrar factura. Tu buen y noble corazón te van a hacer ayudar a una persona que te necesitará en estos días, recuerda que esas acciones se te gratificarán en el futuro.



Oportunidad de mejora laboral y cambios en cuestiones de trámites o solicitudes que estarás realizando. Muchos problemas en el área familiar por chismes y malos entendidos. Deja de quejarte de lo que no tienes y ponte a jalar para conseguirlo. La mediocridad es para los débiles, así que tu sabes en dónde estás.

Cáncer

Tu familia, tu talón de Aquiles, pero también a quien dañas mucho con tus comentarios fuera de lugar y tu poca paciencia. Te cuesta mucho trabajo olvidar a las personas y por eso muchas veces terminas sufriendo, recuerda que nadie es eterno y que todo principio tiene un final, disfruta el momento que tenga que durar. Ten mucho cuidado con lo que digas o comentas, te podrías meter en un problema y perjudicar a una amistad muy importante para ti.

Leo

Te llegan chismes en los cuales tu familia o tu persona se verá afectada. Amores a distancia no son los tuyos entonces antes de aceptar piénsalo dos veces. Es importante que ya te dejes de tanta tontería, pon ya los pies en la tierra y deja de vivir en las mendigas nubes o no lograrás consolidar nada. Te vienen grandes cambios en el área sentimental pues comenzarás a desarrollar amor por una amistad o persona que ha llegado a tu vida en las últimas semanas. Ten mucho cuidado por donde te mueves pues hay cuestiones de pérdidas de dinero u objetos inclusive asaltos, ponte trucha y ten mucho cuidado los lugares que recorres.

Virgo

Momentos de incertidumbre se presentarán pues traerás en tu mente muchos recuerdos de personas que significaron mucho en tu vida. No dejes que la tristeza invadas tu vida pues estas en una etapa algo complicada que no te permitirá avanzar en ningún sentido. Vienen días de grandes cambios en los cuales el amor podría florecer en caso de tener una relación y haber enfrentado ciertos problemas. No dejes que las opiniones de las demás personas te tumben o hagan sentir mal, aprende a que te valga madre lo que piensen o digan e ir luchando por tus sueños y metas sin tener que dar explicaciones a los demás. Cuidado con un amor del pasado que podría aparecer e incomodar tu vida y tu existencia.

Libra

Muy tranquilos y nobles y a veces también muy pendejos, ese es el motivo principal por el cual a veces abusan de ellos y hacen lo que quieren contigo, sueles ser muy entregado, pero poco fiel porque te encanta la putería, y solo cambiarías si realmente esa persona logra llenar tui corazón completamente. Te la vives en los sueños, eres muy idealistas, siempre ves más allá e imaginan cosas que la mayoría de las veces te suele salir cierta, te encanta salir a pasear con amistades y disfrutar de un bien vino, a pesar de la putería crees y sueñas en el amor eterno, y odias con todo tu ser la mentira y por ende de quien proviene, la falsedad y la traición no van contigo, muy creyente de seres divinos y misteriosos, tienes un sexto sentido tan desarrollado que las artes adivinatorias llaman mucho tu atención. Débiles en días grises pues te deprimes por el cambio en el clima y el dolor ajeno. Sin embargo tu signo puede llegar a ser muy vengativos e hijos de la chingada y no tentarse el corazón cuando se sienten acorralados o son traicionados, no suelen ser malos pero en ellos existe una parte muy negativa que al ser activada destruyen lo que se encuentre a su paso sin importar quien se ponga frente a ti.

Escorpio

Viene un nuevo amor por parte de una amistad o mediante una red social, posibilidades de cambio de trabajo o de mejorar ingresos. Si tienes pareja y esta se ha notado indiferente cuestiona que sucede, es muy de guardarse las cosas y al final todo se convierte en una bomba de tiempo. Debes aprender a decir que no y a no estar siempre para todas las personas porque luego se aprovechan de ti y buscan la manera de chingarte de mil formas.



No creas en palabras sino en hechos y quien en realidad quiera entrar en tu vida no pondrá peros, solamente entrará y ya. Un proyecto que estabas planeando tendrá que esperar, no te desanimes pues si sigues luchando y poniendo el empeño adecuado lograrás que se consolide en muy poco tiempo. Amores de una noche no serán lo tuyo así que no te metas en esas cuestiones, podrías recibir ofrecimiento de alguien que tiene una relación, recuerda que ser el postre solo deja a la vista el poco valor que tienes como ser humano.

Sagitario

Si ya te engaño 2 veces lo volverá hacer muchas más, recuerda que las tercerás oportunidades son un riesgo en donde puedes salir más dañado o dañada que la primera vez. Es posible que tu pareja en caso de tener requiera mayor tiempo a tu lado, recuerda que si le descuidas mucho podrías cometer un grave error. Familiar hablará mal de ti y podría poner en duda tu reputación y honorabilidad.



Viene una oportunidad muy buena que tiene que ver con un viaje y te la vas a pasar a todas margaras, ten mucho cuidado con amores del pasado que podrían volver aparecer en tu vida. En el amor podrías estar muy decepcionada o decepcionado, sin embargo, cuando dejes de buscar llegará la persona adecuada a cambiar tu mundo y sanar viejas heridas. Proponte lograr tus metas y sueños, no rindas cuentas a quien no te las pide ni andes de arrastrado o arrastrada por quien no te toma en cuenta. Ten cuidado con caídas y chingazos que estarán a la orden del día. Pon atención a un sueño en estos días pues te mostrará respuesta a unas preguntas que te has hecho y sobre un evento o situación que está por ocurrir. Siempre preocupado por tu familia y seres queridos, tienes un corazón bondadoso que algunas veces te ha hecho caer y ha sido utilizado malamente. Ya no tengas dudas y ve por lo que quieres y sientes, date la oportunidad de conocer a otras personas y salir, si bien es cierto que el amor ya no es una necesidad en ti, también es cierto que podría ayudarte a solucionar conflictos que tienes con tu pasado y tu soledad.

Capricornio

Podrías ponerte triste en algún momento del día al recordar eso que ya no tienes contigo, recuerda que no necesitas a nadie para salir adelante, recuerda que solo viniste y solo te irás. Deja de pensar y creer que las demás personas van a hacer por ti lo mismo que tú has hecho por ellos, aprende a no hacer nada de a gratis porque luego solo te ven la cara. Es momento de mandar bien lejos a la gente que solo está de adorno en tu vida, comienza por hacer una limpia en tus redes sociales. Una amistad te buscará para contarte chisme o pedirte algún consejo.



Familiar cae en cama. Ten cuidado con andar encendiendo el boiler y no meterte a bañar, te podrías meter en problemas. No dudes más de quién eres, agarra el toro por los cuernos y aprende a lidiar con esas personas que solo quieren verte afectado. Se materializan sueños y un dinero extra te ayudará en algunas deudas. No comentes nada de tus proyectos o las envidias y malas energías podrían afectarlos. Hay una persona de tu pasado que te rechazó y que ahora regresa con las intenciones de pretenderte, si consideras que aún pudiera darse algo date la oportunidad, si no, haz lo mismo que te hizo para que escarmiente.

Acuario

Una amistad se alejará de tu círculo de amistades, no te sientas mal y deja ir a quien no quiere quedarse ni seguir en tu vida. En el amor no se ve un terreno muy bueno pues tu carácter es cada día más duro y eso en cierta medida aleja un poco a las personas. Te viene grandes acontecimientos a tu vida, entre ellos la entrada de dineros por parte de deudas o préstamos que hiciste en tu pasado. Es posible que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, no caigas en las mismas tonterías de antes, no te permitas regresar a lo mismo. No tienes por qué dar explicaciones a nadie, aprende a ser feliz con lo que tienes y eres ya no permitir que nadie se sobrepase contigo y aprende a respetar tus ideales.

Piscis

Expareja andará molestando y dándote lata en estos días. Siempre que busques mejorar en un aspecto, analiza por qué lo haces, recuerda que esos cambios son solo por ti y para ti y no para satisfacer a alguien. Recuerda quién eres y de dónde vienes no pierdas el piso por tonterías. La llegada de un amor del signo de agua: Cáncer, Piscis, Escorpions wins, podría cambiarte la manera de ver la vida. Empezarás un ciclo donde verás más por ti y comenzarás a despojarte de toda esa basura que no te deja seguir ni continuar.