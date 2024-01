Andrés Guardado vivió una noche que recordará toda la vida en el Estadio León, en su regreso al futbol mexicano, en lo que fue su presentación como nuevo futbolista del Club León.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la gran revelación que dio a conocer el ex capitán de la Selección Mexicana, en conversación con el panel de la señal de TUDN.

Es que el volante que viene de jugar para el Real Betis reconoció que fue seducido por uno de los clubes más importantes de la Liga MX, en los primeros años de su recorrido por el futbol del Viejo Continente: fue ni más ni menos que el Club América.

“Cuando yo descendí con el Deportivo La Coruña, me habló el América para venir. Me decían ‘vente pa cá, no juegues en Segunda’. Y yo decía, ‘si voy a jugar en Segunda, es “malo”, pero es mi último año de contrato, y yo sé que si lo hago bien me va a salir mercado porque al final había tenido años regulares con el Deportivo La Coruña’, y aposté por eso. Dije ‘sé que si me va mal, en algún momento el América me va a volver a querer, ¿no? Pero el estar acá y regresar va a estar muy difícil”‘.

El llamado de las Águilas habría sido, de esta manera, tras la temporada 2010-11, cuando el conjunto español perdió la categoría. Y fiel a su insistencia, Guardado se quedó en el equipo y al año siguiente logró el ascenso a Primera División, tras lo cual fue fichado por el Valencia.

Encuesta ¿Te hubiese gustado que Andrés Guardado fichase por el Club América? ¿Te hubiese gustado que Andrés Guardado fichase por el Club América? YA VOTARON 0 PERSONAS

En este sentido, el mediocentro fue consultado por los jugador mexicanos que duran poco tiempo en Europa y deciden regresar tempraneramente al futbol local. “Yo no criticaría a todos los que regresan si realmente la pelean, y cuando ya no tienen oportunidades regresan, no pudo ser y listo. Pero si van y la pelean y la pelean, no pasa nada, hay que arriesgarse”, expresó el nuevo futbolista de ‘La Fiera’.

A las nuevas promesas que dan el salto a la elite y viajan para jugar en alguno de los grandes equipos, el experimentado jugador les dejó un consejo en la conclusión de su explicación: “Es pasar hambre, pasar frío; hay momentos en lo que hay que sufrirla y hay momentos en los que no te vas a adaptar y tienes que buscarle la vuelta para adaptarte, si uno es constante, seguramente consigues el resultado que quieres”.