Los mejores memes de la remontada y primera victoria de Mazatlán FC a Santos Laguna

Luego de la derrota de Santos a manos de Mazatlán, los memes y burlas no se hicieron esperar.

Por Marilyn Rebollo

Los mejores memes del Santos vs Mazatlán
Después de que se dio a conocer que Mazatlán FC sería el equipo que venderían el próximo semestre para ser comprado por el Atlante, el proyecto se vino abajo. Varios jugadores se fueron, su director técnico se fue y aún no se sabe qué pasará con el equipo femenil. Pero pese a sumar puras derrotas, hoy lograron remontar el partido y ganarle a Santos.

Ahora el conjunto de Torreón quedó en el último lugar de la tabla general luego de sólo sumar un punto, mientras que los Cañoneros llegaron a 3 unidades. Es por ello que las burlas no se hicieron esperar y la afición del futbol en la Liga MX compartieron varios memes donde dejan ver lo mal que están los Guerreros para perder ante Mazatlán.

A continuación te compartimos los mejores memes de la derrota de Santos Laguna con Mazatlán:

