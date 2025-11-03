¿Cómo está la lucha en la tabla de cociente para evitar las multas a una jornada de terminar el Apertura 2025?

La Fase Regular del Apertura 2025 está de a poco llegando a su fin y pronto se conocerán a los clasificados a la Liguilla y Play-In. Sin embargo, otra lucha que también están atentos los equipos es la de los promedios, sobre todo para evitar las multas millonarias que tienen los tres últimos lugares.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Cómo se jugaría el Play-In y la Liguilla del Apertura 2025 si el torneo acabara tras la Jornada 16?

Esta tabla, que antes de la suspensión de ascensos y descensos servía justamente para determinar quién bajaba de categoría, perdió sentido. Pero, sin embargo, con la implementación de estas penas, los conjuntos de la Liga MX también deben hacer buenas campañas.

En cuanto a las sumas que deberán pagar los clubes, el equipo que finalice en la posición 16 deberá pagar un total de 33 millones de pesos mexicanos, mientras que el que culmine en la posición 17 deberá abonar 47 millones de pesos. Por último, quien ocupe el último lugar tendrá que pagar 80 millones de pesos.

Posición Equipo Puntos Partidos Cociente 13 Juárez 98 84 1,1667 14 Querétaro 92 84 1,0952 15 Atlas 88 84 1,0476 16 Santos Laguna 72 84 0,8571 17 Mazatlán 13 16 0,8125 18 Puebla 62 84 0,7381

Publicidad

Publicidad

Actualmente, el equipo más complicado es Puebla, que hoy ocupa el último lugar de la tabla de cocientes al acumular apenas 62 puntos en 84 partidos. Eso sí, tiene mucho margen aun para poder salir de esa última posición, ya que falta la última fecha de este torneo y todo el Clausura 2026.

Por encima se sitúa Mazatlán con 13 puntos en 16 partidos, pero su situación es especial, ya que divide por un solo curso. Y con 12, quien sería el último en pagar una multa, aparece Santos Laguna con 72 unidades en 84 cotejos. Los equipos que también deben cuidarse son Atlas con 88 unidades, Querétaro con 92 y Juárez con 98.

ver también El dardo de Antonio Mohamed a los otros equipos de la Liga MX por la lucha de ser el superlíder

¿Cómo se calcula el cociente de los equipos de la Liga MX?

Para obtener el cociente de los equipos se suma la cantidad de puntos obtenidos en el transcurso de las últimas tres temporadas, y luego se dividen entre la cantidad de partidos disputados en ese período. El equipo que finalice en el último lugar de la tabla iniciará la siguiente temporada con un cociente de cero y dividirá por una temporada, tal como le pasó a los Cañoneros en la 2024-25.

Publicidad

Publicidad

En síntesis