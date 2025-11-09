¿Cómo está la lucha en la tabla de cociente para evitar las multas tras la Fase Regular del Apertura 2025?

La Fase Regular del Apertura 2025 llegó a su fin y ya se conocen a los clasificados a la Liguilla y Play-In. Sin embargo, otra lucha que también están atentos los equipos es la de los promedios, sobre todo para evitar las multas millonarias que tienen los tres últimos lugares.

Esta tabla, que antes de la suspensión de ascensos y descensos servía justamente para determinar quién bajaba de categoría, perdió sentido. Pero, sin embargo, con la implementación de estas penas, los conjuntos de la Liga MX también deben hacer buenas campañas.

En cuanto a las sumas que deberán pagar los clubes, el equipo que finalice en la posición 16 deberá pagar un total de 33 millones de pesos mexicanos, mientras que el que culmine en la posición 17 deberá abonar 47 millones de pesos. Por último, quien ocupe el último lugar tendrá que pagar 80 millones de pesos.

Posición Equipo Puntos Partidos Cociente 13 Juárez 98 85 1,1529 14 Querétaro 95 85 1,1176 15 Atlas 88 85 1,0353 16 Santos Laguna 75 85 0,8823 17 Mazatlán 14 17 0,8235 18 Puebla 65 85 0,7647

Actualmente, el equipo más complicado es Puebla, que hoy ocupa el último lugar de la tabla de cocientes al acumular apenas 65 puntos en 85 partidos. Eso sí, tiene mucho margen aun para poder salir de esa última posición, ya que faltan los 17 partidos de la Fase Regular del Clausura 2026.

Por encima se sitúa Mazatlán con 14 puntos en 17 partidos, pero su situación es especial, ya que divide por un solo curso. Quien sería el último en pagar una multa es Santos Laguna con 75 unidades en 85 cotejos. Los equipos que también deben cuidarse son Atlas con 88 unidades, Querétaro con 95 y Juárez con 98.

¿Cómo se calcula el cociente de los equipos de la Liga MX?

Para obtener el cociente de los equipos se suma la cantidad de puntos obtenidos en el transcurso de las últimas tres temporadas, y luego se dividen entre la cantidad de partidos disputados en ese período. El equipo que finalice en el último lugar de la tabla iniciará la siguiente temporada con un cociente de cero y dividirá por una temporada, tal como le pasó a los Cañoneros en la 2024-25.

En síntesis