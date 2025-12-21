La Liga MX comenzará el fin de semana del domingo 11 de enero, por lo que los equipos saben que no queda mucho tiempo para terminar de conformar sus respectivas plantillas para ir en busca del Clausura 2026. En ese contexto, quien realizó un interesante movimiento en el mercado de fichajes fue Puebla. La Franja quiere mejor notoriamente lo hecho en 2025 y la portería parecía un punto muy concreto a reforzar.

El interesante refuerzo que acordó Puebla

En las últimas horas se confirmó que Ricardo Gutiérrez, del Mazatlán, pasará a Puebla a cambio de 1.5 millones de dólares. El portero fue parte de una negociación inesperada, pero que tiene como objetivo final darle un salto de calidad a un equipo que quedó muy en deuda con sus aficionados en los últimos meses.

El portero de 28 años se suma al argentino Ignacio Maestro Puch. El atacante llegó proveniente de Independiente luego de haber cumplido su préstamo en el modesto San Martín de San Juan, también en Argentina. Estas incorporaciones dejan a las claras la disconformidad de la directiva con lo realizado hasta el momento, buscando oportunidades interesantes en el mercado que le pueden permitir mejorar el rendimiento dentro del campo de juego.

Daniel Gutiérrez fue el elegido por Puebla para reforzar la portería. (GETTY IMAGES)

En el caso de Gutiérrez, quien estaba en Mazatlán desde el 2020, sus números presentaron buenas y malas. En la última parte, la que terminó por convencer a Puebla de que era lo que buscaban para su portería, Daniel acumuló 17 partidos en el Apertura 2025, en los cuales recibió 29 goles, dejando una sola vez la valla invicta.

Puebla culminó el 2025 con una pésima prestación en el Apertura. El equipo culminó último con 12 puntos producto de tres victorias y tres empates en 17 partidos. El resto de encuentros, 11 en total, terminaron en derrota. Esto le costó al equipo generar un reproche generalizado por parte de la afición que espera que las incorporaciones sirvan para dejar atrás el duro presente.

En síntesis

Puebla pagó 1.5 millones de dólares a Mazatlán por el traspaso del portero Ricardo Gutiérrez.

pagó a Mazatlán por el traspaso del portero Ricardo Gutiérrez. El guardameta Ricardo Gutiérrez disputó 17 partidos en el Apertura 2025 antes de su fichaje.

disputó en el Apertura 2025 antes de su fichaje. Puebla incorporó al delantero argentino Ignacio Maestro Puch como refuerzo para el Clausura 2026.

