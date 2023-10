Nacho Ambriz explota tras el empate de Toluca ante Chivas: "Quieres ganar y así no puedes"

El Deportivo Toluca igualó 1 a 1 ante Chivas por la Jornada 10 del Apertura 2023, en un duelo jugado como local. Sin embargo, el entrenador Ignacio Ambriz, no quedó conforme con la actuación de los “Diablos Rojos”.

“Nacho” brindó una conferencia de prensa luego del encuentro, y se mostró fastidioso por no lograr la victoria. Con un triunfo, Toluca ascendía a los puestos de clasifican directa a los cuartos de final de la Liguilla.

Nacho Ambriz no quedó conforme con el empate de Toluca

Ante la consulta sobre cómo se sentía tras el partido, Ignacio Ambriz declaró, “Un mal sabor. Tienes siete de gol y metes una. Quieres ganar y así no puedes”.

Además, se lamentó por la falta de contundencia de su equipo, “Hemos hecho un buen partido y fuimos superiores a Chivas. No podemos errar tantos goles, ya nos pasó con América. No puedo irme contento a casa”. Por último, sentenció al decir, “No me voy contento ni satisfecho porque erramos tantos goles”.

La mala racha de Toluca en el Apertura 2023

Toluca se encuentra viviendo una mala racha en el Apertura 2023 de la Liga MX, ya que acumula 3 partidos sin lograr la victoria. Han sido 2 empates, ante Chivas y América, y 1 una derrota frente a Tijuana.

El último triunfo de los “Diablos Rojos” fue el 3 de septiembre. En esa ocasión, vencieron a Pachuca por 5 a 0, en el juego correspondiente a la Jornada 7.