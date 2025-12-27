Necaxa vendió a Díber Cambindo, el goleador del equipo en el último tiempo, y por lo tanto está obligado a fichar un delantero centro en este mercado. Los Rayos vienen negociando hace semanas por un 9, pero corre el riesgo de que Pachuca se los ‘robe’.

Según lo informado por César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, el delantero que se disputan entre Necaxa y Pachuca es Thiago Borbas, uruguayo de 23 años que se encuentra en el Red Bull Bragantino de Brasil desde enero de 2023.

De acuerdo a lo revelado por la fuente mencionada, hasta hace unos días Necaxa estaba muy cerca de concretar el fichaje de Thiago Borbas porque el futbolista veía mejor la posibilidad de jugar en los Rayos y no tanto en Pachuca. Sin embargo, la negociación estaría frenada.

Díber Cambindo fue vendido y Necaxa busca un reemplazante (Getty Images)

Necaxa y Bragantino no se estarían poniendo de acuerdo en la negociación por el delantero y es por eso que las pláticas se pausaron. Es en este escenario donde podría entrar Pachuca porque ya mostró interés en el jugador, según lo detallado por César Luis Merlo, así que está por verse cuál de los dos equipos de la Liga MX se lo queda.

Los números de Thiago Borbas en Bragantino

Thiago Borbas surgió de River Plate de Uruguay y jugó allí hasta enero de 2023, momento en el que fue fichado por Bragantino. El delantero convirtió 27 goles en 134 partidos disputados en total con el conjunto brasileño y viene de anotar solo 3 tantos en 32 encuentros en 2025.

Thiago Borbas solo fue titular en 7 partidos durante el año en Bragantino, es por eso que tampoco tuvo tantas opciones como para meter goles. De acuerdo a Transfermarkt, el valor del delantero centro uruguayo es de 4.5 millones de dólares aproximadamente.

En síntesis