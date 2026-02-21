Por la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, León y Santos Laguna chocan este sábado 21 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Nou Camp de la ciudad de León. Ambos conjuntos van por la victoria para salir del fondo de la tabla de posiciones.

Para este partido, el director técnico Omar Tapia no contará con un jugador que suele ser titular. El atacante argentino Rmairo Sordo no será parte del compromiso y ni siquiera irá al banquillo. El jugador aún no se recuperó de una lesión muscular grado 1 en el muslo derecho.

¿Quién será el reemplazo de Ramiro Sordo en León vs. Santos Laguna?

Con esta noticia, el delantero argentino Lucas Di Yorio se sumará al conjunto titular y será la referencia de área en el equipo. Por detrás, habrá tres volantes ofensivos que intentarán servirle pelotas de gol: Cristian Dajome, Kevin Palacios y Carlos Gruezo.

¿Cuál será la alineación de Tigres UANL vs. Pachuca sin Ramiro Sordo?

Sin Ramiro Sordo, el conjunto albiverde formará de la siguiente manera en su encuentro contra la Fiera: Acevedo; Echeverría, Balanta, Amione, Picón; Bullaude, López; Gruezo, Palacios, Dajome; y Di Yorio.

