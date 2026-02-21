Es tendencia:
logotipo del encabezado
Clausura 2026

¿Por qué no juega Ramiro Sordo en León vs. Santos Laguna por la Jornada 7 del Clausura 2026?

El delantero argentino no será parte del duelo de los Guerreros ante la Fiera por una nueva jornada de la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Ramiro Sordo no será parte del duelo de Santos Laguna ante León
© Getty ImagesRamiro Sordo no será parte del duelo de Santos Laguna ante León

Por la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, León y Santos Laguna chocan este sábado 21 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Nou Camp de la ciudad de León. Ambos conjuntos van por la victoria para salir del fondo de la tabla de posiciones.

Publicidad

Para este partido, el director técnico Omar Tapia no contará con un jugador que suele ser titular. El atacante argentino Rmairo Sordo no será parte del compromiso y ni siquiera irá al banquillo. El jugador aún no se recuperó de una lesión muscular grado 1 en el muslo derecho.

¿Quién será el reemplazo de Ramiro Sordo en León vs. Santos Laguna?    

Con esta noticia, el delantero argentino Lucas Di Yorio se sumará al conjunto titular y será la referencia de área en el equipo. Por detrás, habrá tres volantes ofensivos que intentarán servirle pelotas de gol: Cristian Dajome, Kevin Palacios y Carlos Gruezo.

¿Cuál será la alineación de Tigres UANL vs. Pachuca sin Ramiro Sordo? 

Sin Ramiro Sordo, el conjunto albiverde formará de la siguiente manera en su encuentro contra la Fiera: Acevedo; Echeverría, Balanta, Amione, Picón; Bullaude, López; Gruezo, Palacios, Dajome; y Di Yorio.

Publicidad
¿Club León vs. Santos Laguna va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Clausura 2026

ver también

¿Club León vs. Santos Laguna va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Clausura 2026

Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Club León vs. Santos Laguna va por TV abierta? Cómo verlo en vivo
Liga MX

¿Club León vs. Santos Laguna va por TV abierta? Cómo verlo en vivo

¿Quién es Omar Tapia Jaramillo? El DT interino de Santos Laguna
Liga MX

¿Quién es Omar Tapia Jaramillo? El DT interino de Santos Laguna

Francisco Rodríguez no seguirá en Santos Laguna y ya se confirmó su reemplazante
Liga MX

Francisco Rodríguez no seguirá en Santos Laguna y ya se confirmó su reemplazante

¿Por qué no juega James Rodríguez en Austin FC vs. Minnesota United por la MLS 2026?
MLS

¿Por qué no juega James Rodríguez en Austin FC vs. Minnesota United por la MLS 2026?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo