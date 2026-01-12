Luca Martínez Dupuy era uno de los jugadores que más se buscaban en la Liga MX, hace aproximadamente un año, clubes como el América, Chivas y Cruz Azul tenían en la mira el nombre del futbolista mexicano como posible refuerzo de alguno de estos conjuntos, pero al final ninguno de ellos lo concretó ya que él estaba viviendo su época en Argentina.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, hay que recordar que el futbolista descendió con Godoy después de un empate ante Deportivo Riestra. Esto desde luego no le vino bien a su futuro, ya que justo cuando se viene el Mundial 2026 parecía que estaría en el radar de Javier Aguirre, pero no fue así, pasando desapercibido y ahora busca volver a donde nació para levantar su carrera.

El nuevo equipo de Luca Martínez Dupuy en la Liga MX

El delantero de 24 años está listo para arribar a la Liga MX y en esta ocasión lo hará bajo las riendas de Pedro Caixinha en el FC Juárez. Luego de que el equipo logró meterse a la Liguilla del semestre anterior se busca darle un nuevo sentido a la plantilla para ya pelear por una clasificación en serio y en esta ocasión lo intentarán con el mexicano.

De acuerdo con la información de César Luis Merlo el futbolista ya habría cerrado su pase con el equipo de la frontera. La misma fuente confirma que Godoy Cruz es el dueño de su pase y lo cedió a los Bravos como préstamo por un año con opción a compra. Llega a la escuadra fronteriza con 13 goles y dos asistencias en 96 partidos.

Publicidad

Publicidad

Aunque estos números no son nada alentadores se busca que se ajuste a un nuevo sistema de juego con el equipo de Juárez donde más allá de ponerse en el radar de la Selección Mexicana y ser considerado más adelante, ya que hay que recalcar que pese a tener padres argentino y poder vestir los colores de la Albiceleste no lo quiso.

ver también Luca Martínez Dupuy se negó a equipos como Chivas y América en la Liga MX, pero terminó descendiendo hoy con Godoy Cruz

En síntesis