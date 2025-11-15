Han sido varios los nombres de jugadores que han sonado para estar en algún equipo de la Liga MX, sobre todo de los cuatro grandes. Los mexicanos son los que menos oportunidades tienen en los equipos más populares y justo por ello cuando hay interés no sólo es una escuadra la que se apunta, sino que varias buscan a ese elemento.

Este fue el caso de Luca Martínez Dupuy un futbolista mexicano que ha estado jugando en Argentina, especialmente estuvo en Rosario Central, pero el poco tiempo que tenía en el terreno de juego le hizo experimentar nuevas opciones eligiendo en esta ocasión a Godoy Cruz, equipo que hoy sostuvo su partido ante Deportivo Riestra.

Se negó al América y a Chivas

El Club América y Chivas lo estuvieron buscando en el mercado de fichajes y no estaba la opción para que él viniera. Hasta el momento, estas dos escuadras ya se encuentran en la clasificación hacia los Cuartos de Final del Apertura 2025, mientras que el futbolista que podría tener un futuro prometedor acaba de descender.

La escuadra que decidió utilizarlo al minuto 83 ya no tuvo otra opción para evitar el descenso y sus últimos minutos en primera división fueron demasiado tristes para el mexicano. Aunque poco se sabe de su futuro, por el momento no ha brillado como se esperaba, por lo que se le ven pocas posibilidades de buscar una nueva plantilla.

El panorama que se ve para que equipos como las Águilas o el Rebaño vuelvan a tenerlo en el radar se ve complicado, sobre todo cuando el joven de 24 años tendría un Mundial en puerta, con esto se le cerraron las oportunidades no sólo de pisar algún equipo de la Liga MX, sino de ser alguna de esa promesas que podría hacer la diferencia.

