Monterrey puso sobre la mesa un segundo nombre en caso de no cerrar a su fichaje prioritario. Entérate de quién se trata.

Operación Idrissi: Rayados baraja un Plan B si no logra el fichaje del 'crack' de Pachuca

La afición exige y la directiva de los Rayados de Monterrey sabe que debe responder cuanto antes para satisfacer las necesidades del entrenador Fernando Ortiz y los pedidos de la afición de tener un equipo más competitivo de cara al próximo Apertura 2024.

Por ello, las autoridades se pusieron al hombro el mercado de fichajes y comenzaron a trabajar en alternativas para reforzar las distintas zonas del campo de juego, para no dejar nada al azar ni margen de error en busca del título ansiado de Liga MX.

En este sentido, más allá de que en principio la cotización dispuesta por Pachuca era muy elevada, Rayados avanzó por la contratación de Oussama Idrissi, figura de los ‘Tuzos’ y uno de los valores destacados del último campeonato del futbol mexicano.

Sin embargo, luego de mantener una serie de conversaciones entre las partes por posibles logísticas para un traspaso, Pachuca no se bajó de los cerca de 15 millones de dólares que pide para vender al delantero, incluso aunque le queda sólo un año de contrato.

Por este motivo, la cúpula dirigencial del Monterrey inició un proceso de evaluación de otras posibilidades potenciales, y colocó como “Plan B” a otro futbolista que milita en México: se trata de Maxi Araujo, que actualmente se desempeña en el Toluca.

El jugador uruguayo de 24 años entra en los planes del entrenador escarlata Renato Paiva, pero hoy no es habitual titular en su esquema, más allá de sus prometedoras condiciones y de que la propia afición de Toluca no entiende por qué no tiene más minutos.

En lo que respecta a Rayados, es una opción mucho más económica que la de Idrissi, estando tasado en poco más de 7 millones de euros, y con la chance de sacarlo del Toluca por un monto incluso menor dada su situación futbolística en aquel club. Las próximas horas serán claves para determinar si Monterrey realiza avances concretos por el futbolista de la Selección Uruguaya.