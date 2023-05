Hace pocas semanas Saúl Álvarez subió nuevamente al ring para defender con éxito sus Títulos Mundiales AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring Supermediano ante John Ryder. A pesar del lleno que logró el tapatío, Óscar de la Hoya marcó la pelea con la que podrá salvar el boxeo mexicano.

A lo largo de los últimos días comenzó a hablarse mucho del futuro del boxeo nacional en las grandes carteleras porque no aparece una figura que reemplace al boxeador de Eddy Reysnoso. Muy diferentes es la situación en Estados Unidos, país en que siempre aparece una nueva estrella.

Por otra parte, Óscar de la Hoya se metió en este debate y marcó por qué Canelo Álvarez puede rescatar al boxeo mexicano con un choque ante Jaime Munguía. “Lo que lo detiene es que Canelo no quiere pelear con otro peleador mexicano, lo cual es un poco absurdo”, comenzó el expromotor del nacido en Guadalajara.

Y agregó: “Porque si eres un luchador, eres un luchador. Luchas contra cualquiera que esté arriba. Luchas contra cualquiera que se interponga en tu camino y creerá una gran pelea para ti. Munguía está ahí mismo llamando a su puerta”. Debido a esto, cree que este combate puede mantener vivo el fuego del boxeo nacional.

“Creo firmemente que Álvarez vs. Munguía, un enfrentamiento entre mexicanos, es inevitable. El boxeo no ha tenido dos guerreros mexicanos chocando en los últimos tiempos. Álvarez vs. Munguía tiene que suceder en un futuro cercano para mantener el boxeo mexicano vivo, próspero y más grande que nunca”, cerró Óscar de la Hoya.