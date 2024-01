Luego de un 2023 soñado, tanto con los Pumas UNAM, donde fue goleador, como con la Selección Mexicana, donde fue una fija en las convocatorias, César Huerta comenzó la temporada 2024 en el torneo Clausura. Esto, sabiendo que la directiva de los felinos no lo venderá por lo menos en estos seis meses.

Todo esto, luego de no haber podido triunfar con la camiseta de las Chivas Guadalajara, donde salió desde la cantera hasta llegar a jugar en el primer equipo. Muchos rumores decían que el Chino no sentía cariño por su ex equipo, entre otras cosas.

Sin embargo, en las últimas horas, el atacante mexicano de 23 años fue consultado sobre las Chivas. A continuación, te contamos todos los detalles que dijo al respecto.

Cabe recordar que con la camiseta del Rebaño, Huerta disputó 39 encuentros, en los que apenas pudo convertir un gol y entregar una asistencia. En Pumas, por su parte, lleva 12 tantos y cuatro pases-gol en 49 presentaciones.

¿Qué dijo Chino Huerta sobre Chivas?

En una entrevista con el medio W Deportes, el futbolista del Tri declaro lo siguiente sobre Guadalajara: “Nadie me corrió de Chivas. Mi idea era salir de ahí. Tenía otras ofertas, pero Lillini me marcó cuando me cortaba el pelo“.

Luego, explicó por qué aceptó la propuesta para su nuevo paso: “Me convenció el proyecto y actualmente soy futbolista de Pumas“.

¿Deja la Liga MX en el corto plazo?

Por otra parte, en la misma entrevista fue consultado sobre su futuro deportivo: “Tengo la visión de dónde quiero estar en 2025, tengo muy claro el camino. Me gustaría ser campeón con Pumas y quiero dar el salto a Europa para jugar en la élite del futbol“.