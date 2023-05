A pesar de que terminó como superlíder, batió récords y tenía ventaja para clasificar en caso de empates, el Club de Futbol Monterrey se despidió del Clausura 2023. Lo hizo de la peor manera posible: perdiendo el Clásico Regio frente a Tigres UANL en condición de local.

Tras la dolorosa eliminación, el directivo de Rayados, Tato Noriega, envió un claro mensaje a la afición: “Con la responsabilidad que tengo como presidente, quiero mandar un mensaje a nuestra afición y decirles que no estamos contentos, y no solamente por no avanzar, no por perder el partido, sino por cómo sucedió”.

Noriega se mostró conforme con lo hecho por el equipo en la Semifinal de Vuelta: “Que sepan que todos los que estamos involucrados vamos a platicar al respecto, queremos ser otro Monterrey. Que con el ambiente que se vivió, con la energía que se vertía de la tribuna al terreno de juego, generemos lo contrario, correspondemos a esa fidelidad y entrega y pasión que nos mostró nuestra gente. A veces en México y en el futbol nos da miedo la palabra, pero hoy fracasamos en el intento”, aseguró.

¿Se va Vucetich de Rayados?

Consultado acerca de la continuidad de Victor Vucetich en el banquillo, Noriega dudó: “Lo veremos, de aquí en adelante lo que vivimos hoy a lo que viene dependemos de lo que platiquemos. Que estemos conscientes de la responsabilidad que tenemos, todos están involucrados en esa búsqueda y estamos en la necesidad de ver cómo mejorar”, analizó.

Noriega no ocultó su desazón por perder ante el máximo rival y quedarse sin disputar la Final: “Salgo con tristeza, frustración, con pena con nuestra afición porque lo que vimos hoy es maravilloso, es lo que uno busca y que no haya reciprocidad de nosotros y darles la alegría que ellos nos dieron tengo que decirlo, así lo siento”, reflexionó.

Vucetich se hizo cargo

Por su parte, el entrenador Victor Manuel Vucetich, asumió la culpa por la eliminación de Rayados: “Sabemos que esto iba a ser así, no era la intención desde un principio buscamos pero nos faltó atrevimiento, era una oportunidad para solo uno de los 2 equipos, todos somos responsables pero él principal responsable de esto soy yo”, afirmó el estratega.

El Rey Midas sabe que de poco le sirve su buena campaña si no logran consagrarse: “Cuando se tiene una situación adversa se piensa muchas cosas, lo concreto es que no tuvimos el atrevimiento y que ellos aprovecharon esa situación. Sabemos que es un fracaso el hecho de no conseguir el objetivo trazado, tras una gran campaña de nada nos sirve si no lo capitalizamos”, concluyó.