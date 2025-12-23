Hace unos días se dio a conocer que en la última Asamblea de Dueños de la Liga MX se habían confirmado nuevos cambios para el Clausura 2026 y es que tomando en cuenta de que viene en Mundial y que algunos de los clubes necesitarán prestar a sus jugadores justamente en la Liguilla, en la etapa más importante del torneo.

Publicidad

Publicidad

Uno de los cambios que en ese momento se confirmaron es que los equipos que logren clasificar a la Liguilla tendrán la posibilidad de utilizar a sus nueve No Formados en México dentro de la cancha, ya que la regla cambiará en esta ocasión y sólo por el tema de las bajas que podrían tener, en especial de mexicanos, se habilitaría.

¿Refuerzos para la Liguilla?

Pero este martes se dio a conocer una nueva opción y es que los 18 clubes ahora tendrían la posibilidad de contar con refuerzos durante la Liguilla, pero no serán fichajes que tendrán que pagar a altos costos como en un mercado, sino que más bien esto sería con los jugadores que terminen su participación en el torneo durante la fecha regular.

De acuerdo con la información de Claro Sports, sólo serán los jugadores mexicanos los que podrían llegar como refuerzos temporales a los equipos que estarán en la Liguilla y que por el tema del Mundial presentarán bajas. Esto se sumaría a la idea de que tampoco haya Play-In en el torneo que viene para evitar alargues de tiempo.

Publicidad

Publicidad

Aunque esto es sólo una propuesta, se espera que la FIFA sea quien determine si será o no válida. Esto con la idea de que el torneo no se vea afectado en una baja de nivel ni de espectáculo con las ausencias de futbolistas, sin embargo, en la Liga MX tendrán que estar al pendiente de lo que decida el Máximo Organismo del Futbol.

ver también Los drásticos cambios que se esperan para la Liga MX Femenil después del Clausura 2026

En síntesis