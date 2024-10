El último fin de semana, América recibió un duro golpe a sus aspiraciones en el Apertura 2024 al ser derrotado por Pumas en el Clásico Capitalino por 1-0. Tras el hecho, la afición se mostró muy descontenta por el nivel de juego de los comandados por André Jardine.

Sin embargo, para Santiago Baños, presidente de las Águilas, la caída con los Universitarios no parece haber sido algo grave: “Para mí es más importante el título internacional, es un trofeo más que pudimos obtener y hoy está en la vitrina del América”. “Si hubiéramos perdido hubieran dicho que era un fracaso, que otra vez la MLS nos tenía de hijos”, haciendo referencia a la Campeones Cup ganada al Columbus Crew.

“Hoy, afortunadamente el Club América, de los últimos seis títulos que ha participado, hemos logrado cinco. El único que se nos fue es Leagues Cup“, agregó de manera orgullosa. Eso si, tampoco mencionó la eliminación contra Pachuca en la última Concachampions.

Más allá de lo comentado, luego reflexionó sobre el encuentro ante los Auriazules: “Con Pumas no jugamos como hubiéramos querido. Obviamente el resultado no es lo que pretendíamos”. Y añadió: No se hizo un buen un buen primer tiempo y en el segundo tiempo, con la ventaja, Pumas se metió atrás y defendió muy bien los espacios”.

La decepción por la falta de apoyo de los aficionados

En otro orden de cosas, también manifestó su dolor por la poca convocatoria de la afición: “La verdad que nos sorprende, pensábamos que íbamos a tener mejores entradas, nos duele porque al final del día, siendo un equipo tan grande y tan importante, pensamos que nuestra afición debería estar con nosotros juguemos donde juguemos y no ha sido el caso“.

Y aseveró: “En los dos clásicos, no hemos llenado el estadio y más de la mitad de los aficionados han sido del equipo rival. No me preocupan las bajas entradas, pero me entristece porque pensábamos que después de los resultados que hemos tenido en la cancha y estando en un estadio más chico íbamos a tener lleno cada 15 días y desafortunadamente la afición no ha respondido”.