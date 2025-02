El futbol mexicano está revolucionado luego de la llegada de uno de los mejores defensores de la historia. Tras algunos meses sin jugar, dado que se despidió del club que lo formó, Sevilla, Sergio Ramos llegó a un acuerdo con la dirigencia de Rayados de Monterrey y se convirtió, sin dudas, en uno de los fichajes más importantes de los últimos años de la Liga MX, al igual que James Rodríguez, quien llegó a León en este 2025.

El defensor central español fue presentado este domingo y se mostró muy contento por esta nueva experiencia en su carrera, que sin dudas es muy distinta porque es la primera vez que sale de su zona de confort, Europa, donde vistió los colores del Sevilla, Real Madrid y PSG.

Durante su presentación, el europeo dejó en claro que vino a cumplir con objetivos importantes y advirtió a los máximos rivales de Monterrey, Tigres y América: “Soy consciente de la rivalidad con Tigres y América, va siendo hora de que las copas cambien de vitrina”.

Además, reveló que va por todo: “No vengo aquí a poner en bandera lo que gané, vengo con la ilusión de seguir ganando trofeos y oportunidades nuevas porque nunca estuve en la liga mexicana; eso me conmueve y me emociona. Y también, el día de mañana, ampliar el palmarés del club y dejar un legado en México es un nivel que me he marcado a nivel personal”. Y siguió: “No vengo a pasear copas, vengo a tratar de conquistar títulos nuevos“.

Rayados tiene objetivos muy importantes por delante esta temporada. Además de la Liga MX y la Concachampions, tendrá la oportunidad de disputar el Mundial de Clubes 2025, y el fichaje de Sergio Ramos es clave para este tipo de competiciones. En la fase de grupos se medirán con dos rivales gigantes como River Plate e Inter de Milán, donde buscarán dar el batacazo.

¿Cuándo debuta Sergio Ramos en Rayados?

El defensor reveló en qué fecha podría jugar: “Me falta la parte de adaptación de campo con el grupo, conocer a los compañeros, conocer la idea y mentalidad que tiene el míster para intentar adaptarme cuanto antes. No hay prisa, ya estoy deseando empezar esta aventura y debutar, pero necesito un trabajo previo de mínimo dos semanas o tres para entrar en la dinámica del grupo, competir y, una vez que entre, no salir”, expresó el defensor.

