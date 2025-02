Pumas UNAM derrotó este domingo por 1-0 a Mazatlán gracias al gol sobre el final de Piero Quispe. Los Felinos consiguieron de esta manera su segunda victoria consecutiva en el Clausura 2025 y el equipo auriazul ahora se ubica 5° en la tabla con 11 puntos.

A pesar de que Pumas se encuentra en puestos de clasificación directa a la Liguilla, los aficionados cuestionan mucho a Gustavo Lema. En este sentido, el entrenador argentino recibió cánticos en su contra a lo largo del partido ante Mazatlán y el técnico usó la figura de Hugo Sánchez para analizar su situación actual.

“El que insulta al minuto de juego, con un equipo que está cuarto o quinto, hay algo que no me cierra. Pero bueno, me cuentan que siempre hay una afición que necesita un villano. Como ya dije una vez, acá lo insultaron a Hugo Sánchez, el mejor jugador de México en la historia como técnico bicampeón”, comentó Gustavo Lema en conferencia de prensa.

“Voy a ser reiterativo, cuando la gente se expresa por lo que ve en el campo de juego, está perfecto. Después, y voy a ser reiterativo, uno puede ser más educado. Es el folclore del futbol, no me asusta. Bromeando dije que un poco los apoyo”, agregó el técnico argentino acerca de los insultos de la afición de Pumas.

Gustavo Lema es muy cuestionado por la afición de Pumas (Getty Images)

Además, Gustavo Lema aceptó ser cuestionado: “¿Saben lo que me falta para llegar ahí donde Hugo? Como les he contado, tengo una buena autoestima, no por ser argentino eh, pero que peguen y se la agarren conmigo no pasa nada. Cuando el insulto es porque el equipo juega mal, los apoyo, nosotros tenemos que jugar mejor, lo otro (pedir su salida) que venga, no pasa nada”.

La autocrítica de Gustavo Lema

Por otra parte, el entrenador de Pumas no quedó conforme con el rendimiento del equipo: “Si vamos al análisis de lo que pasó, la verdad el equipo no me gustó. Sí hay cosas positivas porque con un ambiente demasiado hostil siguieron intentando, siguieron jugando, son esos partidos que por ahí se atoran y los pierdes. En los últimos tres partidos con Mazatlán no habíamos podido ganar”.

Después de vencer a Mazatlán, ahora Pumas irá en busca de la remontada en la Primera Ronda de la Concachampions. Los Felinos reciben a Cavalry el próximo jueves en CU y el conjunto de Gustavo Lema necesita ganar para avanzar a la siguiente ronda ya que la ida la perdió por 2-1.