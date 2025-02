En el Estadio Olímpico Universitario, los Pumas de la UNAM intentarán volver a acercarse a los primeros puestos de la tabla, cuando se midan ante Mazatlán este domingo 9 de febrero, en uno de los compromisos que cerrarán la sexta jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

Publicidad

Publicidad

[Mira EN VIVO Pumas UNAM vs. Mazatlán con 30 días de prueba GRATIS en Amazon Prime]

Los ‘Universitarios’ vienen de lograr un verdadero triunfazo por 3-2 ante Atlético de San Luis fuera de casa, que le permitió al equipo de Gustavo Lema posicionarse en el 8° lugar del campeonato, con 8 puntos.

Por su parte, los ‘Cañoneros’ llegan tras sufrir una dura derrota por 2-1 ante León en condición de local, que terminó ubicando al conjunto de Víctor Manuel Vucetich en la 9° colocación del certamen, con 7 unidades.

¿Cuándo y a qué hora juegan Pumas vs. Mazatlán por el Clausura 2025?

El partido Pumas UNAM vs. Mazatlán tendrá lugar este domingo 9 de febrero, desde el Estadio Olímpico Universitario, a partir de las 18.00 horas, por el encuentro correspondiente a la Jornada 6 de la fase regular del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

Publicidad

Publicidad

Pumas buscará otra victoria consecutiva para seguir trepando [Foto: Getty]

¿Pumas vs. Mazatlán por el Clausura 2025 va por TV abierta?

El partido Pumas UNAM vs. Mazatlán, a diferencia de otros juegos del fin de semana, no será transmitido por televisión abierta en ninguno de sus canales, y los espectadores que no presencien el juego en el estadio deberán seguirlo por otras plataformas.

ver también Julio González reveló el motivo de su polémica salida de Pumas UNAM: “Fue una discusión de vestidor”

¿Dónde ver EN VIVO Pumas vs. Mazatlán por el Clausura 2025?

El partido Pumas UNAM vs. Mazatlán se podrá sintonizar EN DIRECTO en todo el territorio mexicano, en forma exclusiva, a través de la plataforma Amazon Prime Video, por medio de la pantalla de ViX Premium. Será la única pantalla donde se podrá seguir al instante la transmisión.

Publicidad