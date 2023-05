Durante su etapa al frente del primer equipo del Club América, Miguel Herrera fue objeto de numerosas críticas y especulaciones respecto a su supuesta mala relación con algunos jugadores, en particular con Roger Martínez. Sin embargo, el actual estratega de Tijuana decidió romper con esta “teoría”.

En plática con Récord, el Piojo reveló detalles sobre su enlace con el delantero colombiano que aún se mantiene en la plantilla azulcrema y desmintió rotundamente la información que circulaba en los medios y redes sociales. Según él, no había inconvenientes entre ellos.

“Nada (no tuve problemas con él), la verdad es que mucha gente manejó cosas que nunca pasaron. Yo con todos los jugadores de América he trabajado muy bien, con ninguno he tenido una diferencia, siempre tomo las mejores decisiones para tratar de permanecer como el mejor equipo, saltar a la cancha con el mejor equipo. Yo como técnico creo que hice lo mejor para la institución”, confesó Herrera.

Más adelante agregó: “Se manejó que había diferencias. No, las diferencias las tuvo con la directiva y afortunadamente por lo que veo también ya limó asperezas con ellos. Para mí siempre fue un tipo muy importante, un jugador que tiene un potencial extraordinario y que, desafortunadamente, por esas diferencias con la directiva, no lo podíamos poner”.

“Tiene grandes capacidades y esperemos que las empiece a mostrar porque cuando entra y muestra sus capacidades marca una diferencia abismal”, sentenció Miguel Herrera, halagando como pocas veces a Roger Martínez y dejando bien en claro que, de ser por él, lo hubiera utilizado mucho más en campo.