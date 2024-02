El regreso del histórico Andrés Guardado al futbol mexicano no ha estado hasta el momento a la altura de sus expectativas. No solamente no ha podido ser determinante para el Club León, que tuvo un muy mal inicio de Clausura 2024, sino que además sufrió una lesión que lo marginará por varios encuentros.

El experimentado mediocentro de ‘La Fiera’ debió salir sustituido a los 42 minutos del primer tiempo por una molestia en el último compromiso del equipo, ante el Club América, siendo reemplazado por Sebastián Santos.

En las últimas horas, el Cuerpo Médico confirmó el estado de salud del ex capitán del ‘Tri’, y no le trajo buenas noticias: padece un desgarro de los isquiotibiales de la pierna izquierda, un diagnóstico más leve de lo que se esperaba, pero que aún así le llevará tiempo retornar al equipo.

Una lesión de estas características le demorará por lo menos tres semanas y luego dependerá de su evolución. De esta manera, se perderá, como mínimo, los cotejos ante Atlas (Jornada 7), Atlético San Luis (Jornada 8), Cruz Azul (Jornada 9) y Xolos (Jornada 10).

Tras el anuncio del resultado que arrojaron los estudios, el club le dio todo su apoyo al futbolista, que recibió como un baldazo de agua fría el tener que ausentarse en los desafíos venideros. “Dale con todo, Andrés; pronto te veremos de vuelta, Capitán”, expresó León a través de sus redes sociales.

Que haya sufrido un inconveniente físico de este tipo tan tempranamente desde su llegada puede tener que ver principalmente con la inactividad que atravesó en el último tiempo, que a su edad repercute aún más. Entre su último período en Betis y sus primeros partidos en La Fiera, no tuvo la continuidad esperada.

Desde su llegada a la Liga MX, apenas pudo disputar cinco encuentros, con apenas 220 minutos totales. Contra Tigres en el debut no jugó; ante Pachuca fue titular y sumó 85′; después acumuló tres suplencias consecutivas, ante Santos (14′), Mazatlán (45′) y Toluca (34′); y recién volvió al once inicial ante América (42′).