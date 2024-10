Chivas ha vivido una semana por demás convulsionada producto de la salida de Fernando Gago, quien seguirá su carrera en Argentina como DT de Boca Juniors. Ante esta situación el Rebaño se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador para que se haga cargo de la plantilla lo antes posible de cara a la recta final de la fase regular del Apertura 2024.

Uno de los que, sorpresivamente, se postuló como posible nuevo timonel del equipo rojiblanco fue Miguel Herrera. Durante una charla con Ricardo Peláez en el podcast Futbol de Cabeza, el ex entrenador del América, ganador de cuatro títulos con las Águilas, reconoció que su pasado en Coapa no sería un obstáculo para hacerse cargo de Chivas.

“Yo creo que va a ser difícil. Yo no sé porque a ti sí te buscaron y de mí pueden decir de pronto este tiene estirpe americanista; porque dirigí en el América, porque estoy entre los que más títulos ganaron en el América. Pero yo siempre he dicho, para mí es chamba. A mí el que me venga a buscar y entre su propuesta y mi idea la compaginemos y lleguemos a una idea, yo voy a donde sea”, manifestó el ex entrenador de la Selección Mexicana.

Además, Herrera, de 56 años, elogió a Chivas, a sus futbolistas y su idea de juego. “Es un equipo muy importante. Me parece que tiene muy buenos jugadores. Hoy creo que estaba retomando jugar bien, con Gago hay partidos que juega muy bien y otros que no juega muy bien”.

Por último, el Piojo identificó que el mayor problema del club está en su cantera. Al respecto, concluyó: “Yo siempre dije. En Chivas lo que me parece es que falta iniciativa de ‘visoreo’. Yo siempre he dicho que de 10 jugadores jóvenes mexicanos buenos que salgan, cinco tienen que salir de Chivas”.

Los números del Piojo Herrera como entrenador del América

Miguel Herrera dirigió 277 encuentros en el banquillo de las Águilas a lo largo de sus dos etapas en Coapa (2012-2013 y 2017-2020). En total, el ex DT de Tigres, Rayados y Xolos, entre otros, ganó 142 partidos, empató 66 y perdió 69. Además, se consagró campeón de dos Ligas MX (Clausura 2013 y Apertura 2018), una Copa MX (2019) y un Campeón de Campeones (2019).

Gerardo Espinoza, el principal candidato para dirigir a Chivas

Pese a que durante las últimas horas se mencionaron distintos nombres para ocupar el lugar que dejó vacante Fernando Gago, tales como los de Benjamín Mora, Nicolás Larcamón o Antonio Mohamed, entre otros, quien pareciera picar en punta para ocupar ese lugar es Gerardo Espinoza.

Según el reporte del periodista Erick López, de TUDN, la directiva ya sostuvo pláticas con el sinaloense (43 años) para ser el nuevo conductor del equipo jalisciense. Cabe destacar que Espinoza fue campeón del Clausura 2023 de la Liga de Expansión y el Campeón de Campeones con el Tapatío (filial de Chivas) y tuvo su última experiencia en el Aucas ecuatoriano, donde tan solo dirigió 15 partidos.