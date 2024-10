La salida de Fernando Gago generó un revuelo grande en Guadalajara por el gesto del entrenador argentino de mentirle a la afición del equipo. Rápidamente todo el mundo de Chivas lo declaró persona no grata. Aficionados, periodistas y ex jugadores del club arremetieron contra el ahora ex DT.

ver también Fernando Gago pagó la cláusula de salida y Chivas le dedicó un duro comunicado

En esta cuestión muchas voces opinaron desde México y desde Argentina a favor y en contra de la situación. Diferentes personalidades alzaron su voz para analizar los hechos y dejaron su visión. En ese sentido, un personaje reconocido del mundo de Boca Juniors dejó una extraña reflexión.

Publicidad

Publicidad

El astrólogo Giorgio Armas, confeso aficionado del Xeneize, y que ya ha hecho trabajos en relación al club auriazul, se adjudicó la llegada de Gago al club. A través de las redes sociales publicó el siguiente mensaje: “Mi debut Astrológico para Gago está confirmado! Boca vs Tigre – 19:15. Vamos por la 7ma. Gracias @BocaJrsOficial”.

Dejando en clara su postura de estar en el próximo partido, ese mensaje iba a acompañado de que gracias a él, Pintita arribó al club: “Tuve mucho que ver para la llegada de Gago, hace dos años que vengo insistiendo. Hace dos años lo estoy pidiendo, a todo el mundo le dije“.

ver también Filtran la razón que habría desencadenado la pelea entre Fernando Gago y Federico Insúa en Chivas

¿Cuántos clubes dirigió Fernando Gago en su carrera?

Cabe recordar que Boca será el cuarto club en la carrera como director técnico. Inició su camino hace poco, en 2021, cuando debutó en Aldosivi en la Primera División de Argentina. Luego, el mismo año dio el salto a Racing, un club grande de Argentina. En 2024 agarró Chivas y ahora dirigirá al club donde se formó como futbolista.

Publicidad