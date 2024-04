Con la contundente goleada ante Atlas de este domingo en casa, Toluca dio un paso clave rumbo a la clasificación a Playoffs del Clausura 2024, y obtuvo un ‘objetivo anticipado’: aseguró, por lo menos, un lugar en Play-In, la ronda preliminar a los cuartos de final.

Es que con los tres puntos logrados ante los ‘Zorros’, el equipo escarlata alcanzó las 29 unidades, y con tres cotejos por jugarse le sacó nueve puntos de ventaja al undécimo de la tabla (Club León), que es el primero que no integra ningún puesto de clasificación.

Así, incluso en el peor de los escenarios, no hay manera que Toluca no juegue la fase final y ya presenta una notable mejora en la campaña: tras haberse quedado fuera de todo en el AP23, se aseguró no repetir ese fracaso. Ahora, irá por su siguiente meta: un lugar en cuartos.

¿Qué necesita Toluca para clasificar a cuartos del Clausura 2024?

Los Diablos, con 9 puntos en juego obtuvieron 5 de distancia sobre el séptimo de la tabla, el primero que no ocupa puestos de Playoffs y que al día de hoy no está metiéndose entre los mejores ocho (Tigres UANL).

Es por ello que incluso podría sacar pasaje a cuartos el próximo fin de semana: ¿cómo? si termina la Jornada 15 seis puntos arriba del séptimo. Si Toluca suma ante el América y se dan algunos resultados, podría ya clasificarse matemáticamente. Si no, tendrá otras dos fechas para hacerlo.

La realidad es que por más cálculos que se hagan, parece imposible que se le vaya a escapar el boleto a Playoffs al Toluca, que ha realizado una campaña sensacional que todo indica que decorará con un lugar en la fase definitiva.

La tabla de posiciones del Clausura 2024, con Toluca líder: