El Toluca que conduce el portugués Renato Paiva será el protagonista de un duelo clave de domingo, cuando reciba esta tarde al Atlas, en busca de transformarse en el nuevo puntero del Clausura 2024, aprovechando los resultados de la jornada.

Uno de los futbolistas que más se ha redimido bajo la dirección técnica del estratega luso ha sido Carlos Orrantía, lateral derecho de los ‘Diablos Rojos’ que no sólo ha mejorado en su faceta defensiva, sino que con Paiva también le ha sumado aporte mucho en ataque.

El defensa platicó en la previa del juego y le prometió a la afición que darán todo en busca del título: “que sepan que nosotros queremos poderles devolver todos estos esfuerzos que hacen y la manera en que nos acompañan, con alegrías, y la única manera de poderlo hacer es siendo campeones“.

Orrantía fue consultado por la remontada del equipo post-CONCACAF y resaltó el mérito grupal por los resultados obtenidos. “Nos dimos cuenta de lo que estábamos dejando de hacer o de lo que perdimos en ese momento y de lo que somos capaces de hacer; entonces esta evolución que ha tenido el equipo, las cosas que estamos logrando, no estamos conformes con ello, queremos seguir sumando e ir partido a partido consiguiendo nuestros objetivos“, señaló el marcador de punta escarlata.

Lejos de sólo envalentonarse por lo bien hecho, el defensor también es consciente de que hay cosas por mejorar si se quiere la excelencia. “Tenemos que manejar mejor los partidos, identificar los tiempos de estos y hacer mejor en esos momentos el partido: el juego pasado, en el segundo tiempo Pachuca nos presionó un poco más pero es cuestión nuestra el saberlo manejar, poder quitarles el balón y tener jugadas de peligro para ampliar la ventaja o mínimo tener controlado el balón”, afirmó Carlos Orrantía en modo autocrítico y para seguir creciendo a partir de las correcciones.

Por otra parte, resaltó el compromiso grupal que hace que Toluca tenga ¡14! goleadores diferentes: “El que el equipo ataque por ambas bandas, que no tenga un centro delantero nominal y aun así seamos de las ofensivas más completas, habla muy bien del equipo, de la plurifuncionalidad de los jugadores, de lo comprometidos que estamos y de la unión“.

Por último, el lateral derecho sentenció que sólo se conformará con la campaña del Toluca si logran conquistar la Liga MX. “No hemos ganado nada todavía, y en lo personal, si me quieres felicitar, pues cuando seamos campeones y estemos festejando, porque para mí si no se logra eso, no tiene chiste“, concluyó el futbolista de los Diablos antes del Toluca-Pachuca de este mediodía.