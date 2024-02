Mucho se ha platicado durante el mercado de fichajes de invierno sobre la llegada de Alexis Vega al Deportivo Toluca, especialmente debido a sus lesiones y a su comportamiento fuera del campo. Y en torno a esto salió a expresarse el delantero en una entrevista.

Alexis Vega, el estado de su rodilla y el qué dirán:

El atacante escarlata venía de padecer su último tiempo en Chivas de Guadalajara, producto de distintas dolencias en su rodilla que le impidieron alcanzar su mejor nivel antes de cambiar de club.

“Mucha gente habla y supone muchas cosas sobre mi rodilla; pero la verdad es que es una rodilla lastimada, con tres cirugías, y en Chivas los últimos partidos jugué pero con mucho dolor“, expresó el futbolista de 26 años en conversación con el programa ‘Línea de 4’.

Sin embargo, trajo tranquilidad a la afición escarlata y asegura que se encuentra mejor y no sufre tanto como antes. “Ahora que estoy en Toluca y he estado entrenando y jugando muchos partidos, te digo he estado muy feliz porque no me ha dado molestia“, afirmó el delantero, que recuperó la continuidad que había perdido en los pasados meses.

Alexis Vega y cómo vive su presente en el Toluca:

El jugador que regresó al club donde dio sus primeros pasos en el futbol, se sincera y deja en claro el desgaste normal de volver a tener rodaje seguido después de un largo período.

“Cansado sí, venía mucho tiempo sin jugar 90 minutos, hasta que apenas la semana pasada se me dio la oportunidad”, confirmó haciendo referencia al encuentro ante Santos Laguna, donde disputó todo el juego sin ser sustituido.

Pese a ello, asegura lo conforme que se encuentra con su vuelta a los Diablos Rojos. “Estoy contento, trabajando, muy feliz porque hasta ahora la rodilla no me ha dado ningún problema, tratando de disfrutar al máximo”, declaró el ex Chivas en diálogo con la señal de TUDN.

Alexis Vega y las críticas por su vida personal:

En este punto, el futbolista del Toluca no dejó pasar los cuestionamientos hacia su vida fuera del campo y arremetió contra quienes ‘viven pendientes’ y juzgan todo lo que hace en lo que no es el ámbito profesional.

“Siempre veo que en todos lados tienen siempre la costumbre de andarme tomando fotos; cualquier cosa que hago o subo a nadie le gusta. Hay un límite pero me tiene sin cuidado“, expresó con cierto tono de bronca el jugador escarlata, ya cansado de ser consultado por esta temática.

Por último, disparó contra esos que lo critican siempre que se presenta la oportunidad: “Yo trato de disfrutar mi vida, es mi vida, no la de ellos; ahora estoy disfrutando mi vida como sé que puedo hacerlo, cuidar mi profesión y disfrutar al máximo”.