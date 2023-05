El Club América se encuentra en la búsqueda de un Director Técnico de cara al Torneo Apertura 2023 de Liga MX tras la salida de Fernando Ortiz, que presentó la renuncia luego de haber sido eliminado del último campeonato por el Deportivo Guadalajara en la instancia de Semifinales.

Candidatos no faltan. La directiva de las Águilas ya tiene en carpeta varios nombres, y parece que el que más fuerte suena en Coapa es el de Diego Alonso. El ex-Pachuca y Selección Uruguaya tiene un perfil que gusta, por lo que intentarán tentarlo con una oferta. Sin embargo…

Diego Alonso rechazaría al América

De acuerdo a la información brindada por Alejandro Orvañanos, el uruguayo de 48 años no está del todo convencido de que esta sea una buena oportunidad y le diría que no al Club América. ¿El motivo? Desea probar suerte en Europa, sitio donde aún no ha trabajado en su corta carrera.

“Diego Alonso no estaría convencido de tomar al América. Con Jardine ya hubo contacto, pero parece es opción B”, señaló el periodista en sus redes sociales. A pesar de ser la primera opción de la directiva azulcrema, Alonso diría que no para buscar un club en el Viejo Continente.

De confirmarse esto, quien pasaría a ser la “Opción A” es André Jardine, quien ya fue contactado para que conozca la situación y esté al tanto de todo. Realizó un gran trabajo en Atlético de San Luis y se mostraría mucho más dispuesto que el uruguayo para tomar las riendas de las Águilas.