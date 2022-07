Quiso que su destino estuviera en la lucha libre. Siempre se sintió atraído por el ring. Tenía ganas de estar arriba de un cuadrilátero para ejecutar llaves, ganar máscaras y campeonatos. Además, su papá, Kemonito, le contagió esa pasión que genera el ambiente luchístico. En pocas palabras, estaba escrito que el pancracio era su presente y su futuro.

En cuanto le dijo a su padre que quería ser gladiador, recibió todo el apoyo de inmediato. Lo primero que se le indicó fue que debía prepararse en todos los aspectos. Fue entonces que se puso a la orden de Último Guerrero, un experimentado luchador que fungió como su maestro más allá del trabajo físico.

“Me enseñó más de lo que imaginé. No solamente en llaveo y preparación física. Es un hombre que me hizo ver lo que yo podía lograr. Me motivaba, me inculcó mucha seguridad en mi persona para salir adelante. Me hizo ver que era más capaz de lo que yo pensaba, descubrí cosas en mí que no creí que tuviera”, comenta a Bolavip México.

Las enseñanzas de su mentor las puso en práctica. No fue fácil. Microman debió y debe enfrentarse a la ausencia de luchas y luchadores de su categoría, es decir, deportistas de un metro de estatura. En la década de los ochenta y principios de los noventa figuraron este tipo de gladiadores llamados “micros”. Entre ellos, Pequeño Goliath, Gran Nicolai y Arturito. Sin embargo, con el tiempo dejaron de aparecer estrellas de este perfil.

“La gente me ha recibido muy bien. Mi estatura no ha sido motivo de burla, ni me he sentido discriminado. Pero sí les extraña un poco verme porque durante muchos años no hubo luchadores de mi categoría. Había luchadores minis, que son más altos, pero no micros. Es cuestión de que más personas como yo se animen a practicar lucha y hacer una carrera”, nos comparte.

Un aspecto importante para él ha sido poner distancia respecto a la trayectoria de su papá para que no se minimice el esfuerzo de Microman: “Él tiene un camino recorrido muy valioso que la afición debe reconocer. Yo estoy construyendo mi propia historia y no quiero que se me vea como una sombra de él”.

Actualmente Microman se desenvuelve como independiente, así que puede contratarse con la empresa que desee. Esto le permite libertad de elección, así como la posibilidad de mostrarse ante distintas aficiones del país. Cada vez hay más espectadores que se sienten atraídos por su personaje, especialmente nuevas generaciones porque lo perciben novedoso. "Espero ganar máscaras, títulos, ser el mejor en mi categoría", concluye.

Microman en acción

Este viernes 15 de julio se presentará en la Arena San Juan Pantitlán dentro de la función de Robles Promotions. Microman hará terna con Big Mama y Tonina Jackson Jr. para medirse en relevos increíbles a las tercias de Baronessa-El Gallito-Black Shadow y Diosa Quetzal-Guapito-Doberman.