Fueron pocas las palabras que pudo pronunciar. Un nudo en la garganta y el llanto acumulado por casi dos años motivaron su quebranto ante la pregunta expresa sobre qué siente y cómo se le hace para mantenerse fuerte tras el derrumbe de dos de sus grandes amores. No eran para menos sus lágrimas, le hacía falta llorar.

“No tengo palabras para decir todo lo que sentí en este año y meses que estuvimos con él. Sólo sé que amo mucho a mi familia”, pronunció Doña Lupita, esposa del legendario Dos Caras y madre de Alberto El Patrón. Acudió a la conferencia de prensa que brindó su hijo para dar a conocer la absolución otorgada por la justicia de Texas, Estados Unidos, tras demostrarse su inocencia por los cargos de secuestro y agresión sexual que se le imputaron en 2020.

La noticia trajo felicidad a la familia, pero especialmente calma. Desde que se informó que era acusado por esos delitos hasta el 17 de diciembre de 2021, fecha en que se le notificó que estaba absuelto, ninguno de sus integrantes durmió en paz. En el caso de la señora Lupita, su mortificación fue por partida doble. Primero porque su hijo enfrentaba esos cargos fuera de México y en segunda porque Dos Caras estuvo a punto de morir como consecuencia del shock por los señalamientos contra Alberto.

Luego de estar atenta a la recuperación de su marido y al proceso desgastante que ha sufrido su hijo en lo emocional, Doña Lupita por fin tiene alivio a su penar como compañera y madre. Hoy día ha encontrado ese instante para desahogarse, para darse la oportunidad de romperse antes de tomar aliento de nuevo con la reinvención de su retoño.



La reconstrucción de Alberto

“Se acabó esta pesadilla. Ahora quiero recuperar mi vida junto a mi familia, estar todavía más unido a ellos. Quiero gozar a mis padres, a mis hermanos, a mis hijas. Ellos fueron los que más sufrieron con todo esto. Los afectaron demasiado y eso es lo que no se vale. Mi viejo casi se me muere y mis nenas me preguntaban por qué decían tantas cosas feas de mí en los medios. Fueron momentos terribles”, comenta Alberto El Patrón a Bolavip México.

Limpiar su imagen es otro de los objetivos primordiales. Después de que las investigaciones judiciales determinaron que él no era el victimario sino la víctima del caso, su interés es revertir el desprecio, rechazo y distanciamiento que obtuvo como consecuencia de ser tildado de “violador” y “secuestrador”.

Describe que mucha gente le dio la espalda y varios contratos se cayeron. Decepcionado con esas personas, lamenta que no le hayan dado el beneficio de la duda, o que siquiera se tomaran la molestia de llamar para preguntar si era verdad o mentira lo que se publicaba acerca de él.

Convencido de que cargar con sentimientos de ira no le ayudan en nada, Alberto trabaja en su salud mental para recuperarse y mentalizarse en su reinvención de cara a 2022, año en que advierte volverá a ser campeón mundial y llenará arenas o auditorios. Será el año en que los promotores y las empresas vuelvan a abrirle las puertas en grande.

“Vendrá una mejor versión de mí como luchador y como persona. He trabajado en terapia para devolverme la confianza en mí mismo porque la había perdido. Es que me arrancaron prácticamente todo. Tuve que trabajar mucho para salir de casa porque me daba miedo cruzar la puerta hacia afuera, tenía temor de que algo me fuera a pasar”, matiza mientras muestra su cabello, contándonos que se le empezó a caer por culpa del estrés en los últimos meses.

Un buen comienzo es ver de pie a su padre, entera a su mamá y contentas a sus hijas: “Que mi viejo esté activo y entrenando cuando los médicos me habían dicho que no iba a sobrevivir, me impulsa. Es una señal de que vamos como familia en un mismo camino y vamos juntos”.