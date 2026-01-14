Fabrizio Romano reveló la decisión que tomó Hirving Lozano sobre su futuro en San Diego

La carrera de Hirving Lozano tomó un inesperado cambio de rumbo. Su club, San Diego, decidió que no iba a tenerlo en cuenta para el 2026 y esto complicó por completo las aspiraciones del jugador que espera estar presente en el próximo Mundial con la Selección Mexicana. En ese sentido, su destino se tornó incierto y sin saber cómo continuará, ya que en las últimas horas se reveló cuáles son las intenciones del futbolista con su carrera.

Publicidad

Publicidad

Según informó el periodista especializado en el mercado de fichajes y transferencias, Chucky está dispuesto a permanecer en San Diego y no salir del club al que llegó a mediados de 2025. En ese contexto, las distintas posibilidades que aparecieron en el radar del jugador parece que van quedando en el camino, ya que la prioridad de Lozano está en permanecer en San Diego antes de cambiar de equipo y tener que adaptarse a un nuevo entorno, a meses de la cita más importante del futbol.

La situación es compleja. El entrenador de San Diego, Mikey Varas, fue muy claro a la hora de expresar que están seguros de la medida que tomaron al dejar de lado a Lozano. Lo que entiende el director técnico es que encontró una forma positiva en sus dirigidos cuando al mexicano no estuvo dentro de la cancha y que ese es el camino por el que desean continuar.

Fabrizio Romano confirmó el deseo de Chucky Lozano de permanecer en San Diego. (X)

Publicidad

Publicidad

“Nuestro foco siempre está en lo colectivo. Este año nos enfocamos en mejorar la química del equipo. Ya jugamos varios partidos el año pasado sin él y lo hemos hecho muy bien“, le afirmó Varas a la prensa para sentenciar el futuro de Chucky.

De esta manera, será más que interesante ver cómo continúa esta novela que tiene dos posturas muy marcadas. Por un lado, la intención del club de desprenderse del futbolista y concretar una venta, mientras que por el otro se encuentra el deseo del jugador que no tiene en mente comenzar nuevamente, ya que su principal objetivo es consolidarse para ser tenido en cuenta por Javier Aguirre para la Copa del Mundo.

ver también Acaba de obtener un título, pero ahora Edson Álvarez se metería en problemas con el Fenerbahçe para el 2026

En síntesis

San Diego decidió descartar a Hirving Lozano para la temporada 2026 .

decidió descartar a para la temporada . Chucky desea quedarse en el equipo para asegurar su lugar en el Mundial .

desea quedarse en el equipo para asegurar su lugar en el . El técnico Mikey Varas afirmó que el colectivo funciona bien sin el mexicano.

Publicidad