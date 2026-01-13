Las cosas se están poniendo difíciles para Edson Álvarez, el mexicano que recientemente levantó el campeonato de la Supercopa de Turquía ante el Galatasaray. Todo parecía indicar que las cosas para el capitán de las Selección Mexicana irían mejor rumbo al Mundial 2026, pero ahora todo se complica con su permanecia.

Edson Álvarez no será renovado por el Fenerbahçe

Hace unos días el periodista Ceyhun Samet Yüksel dio a conocer que no accederían a comprar al “Machín” por lo que sólo le quedan seis meses en el Fenerbahçe, esto llamó la atención porque es justo el tiempo que tendría para estar a tope para la Copa del Mundo y estaría volviendo al West Ham si es que lo mantienen en la plantilla.

Dos contrataciones estrella

Pero justo después de obtener su título con la escuadra turca se reveló que el conjunto estaba interesado en N’golo Kanté, el centrocampista del Al-Ittihad. Además de que se hicieron de los servicios de Mattéo Guendouzi, ahora con la posible llegada del francés este último semestre se vendría muy complicado para el mexicano que posiblemente sería mandado a la banca.

Esto viene mal para Álvarez, ya que estos meses son clave para el tema de estar a tope para el Mundial lo que podría generar falta de actividad y posibles lesiones que sí ha tenido estando con México. Y es que al parecer desde Turquía ya es un hecho que Kanté llegará al equipo turco donde posiblemente las malas noticas lleguen.

¡N’Golo ya aceptó!

De acuerdo con la información del reportero Florian Plettenberg, N’Golo habría aceptado una reducción en sus salario para poder llegar al Fenerbahçe y el sueldo ya no sería problema. Supuestamente está encantado con lo que le han propuesto en el equipo y aunque no hay un acuerdo cerrado hasta el momento, quedan algunos puntos por tocar con su actual escuadra.

En síntesis

Fenerbahçe decidió no ejercer la compra de Edson Álvarez , quien regresaría al West Ham en junio.

decidió no ejercer la compra de , quien regresaría al West Ham en junio. N’Golo Kanté aceptó una reducción salarial para unirse al club turco procedente del Al-Ittihad.

aceptó una reducción salarial para unirse al club turco procedente del Al-Ittihad. Mattéo Guendouzi fue contratado recientemente por la escuadra turca, complicando la titularidad del mediocampista mexicano.

