Mexicanos en el extranjero

La alocada celebración de gol de Julián Araujo con Celtic que se viralizó en redes sociales

Julián Araujo convirtió su primer gol en Celtic. El mexicano quiere jugar el Mundial y fue en busca de continuidad.

Por Patricio Hechem

Julián Araujo convirtió su primer gol en Celtic
Julián Araujo convirtió su primer gol en Celtic

Julián Araujo quiere jugar el Mundial 2026 y es por eso que tomó la decisión de salir a préstamo del Bournemouth, donde no venía sumando minutos. El lateral derecho firmó en enero con el Celtic de Glasgow y allí el defensa está teniendo continuidad.

Unas pocas semanas desde su llegada a Escocia, Julián Araujo vivió su primer gran momento con el Celtic. En el partido de este domingo por la Scottish Premiership ante Kilmarnock, el lateral derecho convirtió un gol en el minuto final para darle el triunfo por 3-2.

El gol de Julián Araujo en Celtic

Ni bien ingresó el balón, Julián Araujo corrió hasta sumarse a la grada con los aficionados de Celtic para celebrarlo. Este festejo icónico se viralizó en redes sociales por la locura del mexicano y por cómo celebraron los hinchas con el futbolista.

Este fue el primer gol de Julián Araujo en Celtic. El defensa disputó hasta el momento 8 partidos y su anotación le sirvió para darle los 3 puntos al equipo escocés, que ahora se ubica 3° en la Scottish Premiership con 54 unidades y quedó a 3 de Hearts, el líder.

Julián Araujo solo disputó un partido con Bournemouth en la temporada y, con la intención de jugar el Mundial, decidió tomar la oportunidad de Celtic. El lateral derecho ya lleva siete titularidades consecutivas en el conjunto británico.

Crece la preocupación en Selección Mexicana por posible baja de Edson Álvarez para el Mundial 2026

Crece la preocupación en Selección Mexicana por posible baja de Edson Álvarez para el Mundial 2026

El mexicano fue convocado por última vez por Javier Aguirre en la Copa Oro 2025. Luego Julián Araujo no estuvo presente en las últimas tres Fechas FIFA de la Selección Mexicana y está buscando mostrarle al Vasco que está capacitado para disputar el Mundial.

En síntesis

  • Julián Araujo anotó en el minuto final para el triunfo 3-2 del Celtic ante Kilmarnock.
  • El defensa mexicano registra ocho partidos disputados y siete titularidades consecutivas con el Celtic.
  • Julián Araujo buscó continuidad para jugar el Mundial 2026.
