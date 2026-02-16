La alocada celebración de gol de Julián Araujo con Celtic que se viralizó en redes sociales

Julián Araujo quiere jugar el Mundial 2026 y es por eso que tomó la decisión de salir a préstamo del Bournemouth, donde no venía sumando minutos. El lateral derecho firmó en enero con el Celtic de Glasgow y allí el defensa está teniendo continuidad.

Unas pocas semanas desde su llegada a Escocia, Julián Araujo vivió su primer gran momento con el Celtic. En el partido de este domingo por la Scottish Premiership ante Kilmarnock, el lateral derecho convirtió un gol en el minuto final para darle el triunfo por 3-2.

El gol de Julián Araujo en Celtic

Ni bien ingresó el balón, Julián Araujo corrió hasta sumarse a la grada con los aficionados de Celtic para celebrarlo. Este festejo icónico se viralizó en redes sociales por la locura del mexicano y por cómo celebraron los hinchas con el futbolista.

Este fue el primer gol de Julián Araujo en Celtic. El defensa disputó hasta el momento 8 partidos y su anotación le sirvió para darle los 3 puntos al equipo escocés, que ahora se ubica 3° en la Scottish Premiership con 54 unidades y quedó a 3 de Hearts, el líder.

Julián Araujo solo disputó un partido con Bournemouth en la temporada y, con la intención de jugar el Mundial, decidió tomar la oportunidad de Celtic. El lateral derecho ya lleva siete titularidades consecutivas en el conjunto británico.

El mexicano fue convocado por última vez por Javier Aguirre en la Copa Oro 2025. Luego Julián Araujo no estuvo presente en las últimas tres Fechas FIFA de la Selección Mexicana y está buscando mostrarle al Vasco que está capacitado para disputar el Mundial.

