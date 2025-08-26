Mientras que algunos futbolistas de la Selección Mexicana atraviesan excelentes presentes con sus equipos, otros están realmente sufriendo la actualidad en sus clubes. Uno de los que integra este segundo grupo es Julián Araujo, que vive una pesadilla en el Bournemouth, con un episodio sucedido en las últimas horas que ha agravado su situación en el futbol inglés.

Desde su llegada a la Premier League hace un año, el lateral mexicano prácticamente no ha tenido regularidad y continuidad, y cuando lo ha hecho, tampoco se ha destacado lo suficiente como para ganarse el puesto. En las oportunidades que le ha tocado, ha sido más por rotación general o lesión o sanción de un compañero, que por votos de confianza de sus entrenadores.

A ese contexto adverso, este martes se le ha sumado que, en su regreso a la titularidad en Bournemouth, el defensa fue expulsado y no pudo completar los 90 minutos ante Brentford. Para colmo, su equipo, que lo tuvo dentro del equipo casi todo el encuentro, perdió 2-0 en condición de local y quedó eliminado en la segunda ronda de la Carabao Cup 2025-26.

Luego de la derrota de los ‘Cherries’ en la Copa de la Liga, la afición no tuvo piedad con el marcador de punta, pidió su salida de la institución y lo criticó duramente con cualquier tipo de adjetivos y frases descalificadoras. Julián Araujo no sólo vio la roja por dos faltas de amonestación que pudieron ser evitables, sino que se lo notó flojo en la marca y sin grandes proyecciones en ataque, con un balance juego bastante negativo.

Julián Araujo, tendencia en redes pero no por un buen día [foto: Getty]

Desde “me da esperanzas de llegar a ser futbolista” a “el peor lateral que vi en mi vida”, pasando por “es un jugador para la MLS y no para Europa” y “una de las peores actuaciones de un jugador nuestro en los últimos años”, los fanáticos del Bournemouth descargaron su ira contra Araujo en las redes sociales, con expresiones un tanto desafortunadas.

Si ya existían rumores de salida (había trascendido la posibilidad de emigrar a Sevilla), con este nuevo capítulo en la etapa de Julián Araujo en Bournemouth, su partida del club no tardará en consumarse. Ni el jugador que está en el radar de la Selección Mexicana se encuentra cómodo allí ni el público de los rojinegros está a gusto con lo que vio del futbolista. ¿Se acerca el final de su relación?

Las duras críticas de la afición de Bournemouth a Julián Araujo:

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Tweet placeholder

El momento de la expulsión de Julián Araujo en Bournemouth vs. Brentford:

Tweet placeholder

