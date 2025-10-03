Se confirmó el peor escenario que se podía presentar con Rodrigo Huescas luego de ser sustituido en el partido de Copenhague ante Qarabag por la UEFA Champions League. El lateral derecho sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y estará varios meses ausente sin poder entrenar y jugar.

En la actualidad los futbolistas suelen tardar como mínimo 7 u 8 meses en volver a jugar después de una lesión de esta gravedad. Rodrigo Huescas estaba asentado en Copenhague y tenía muchas chances de disputar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Sin embargo, ahora parece imposible su llamado.

¿Quién reemplazará a Rodrigo Huescas?

Debido a la ausencia de Rodrigo Huescas, ahora aparecen hasta 7 nombres que empezarán a pelear para convencer a Javier Aguirre. Jorge Sánchez, Julián Araujo, Israel Reyes, Brian García, Kevin Álvarez, Ricardo Chávez y Richard Ledezma, todos estos tienen fundamentos para ser tenidos en cuenta en futuras convocatorias.

Jorge Sánchez sería el que corre con más ventaja porque ha sido convocado de manera regular por Javier Aguirre. El jugador de Cruz Azul fue titular en tres partidos de la Copa Oro, inclusive la final ante Estados Unidos, y también estuvo desde el inicio en el amistoso con Japón.

Jorge Sánchez apunta a ser el lateral derecho titular (Getty Images)

En un escalón por debajo podría decirse que están Julián Araujo e Israel Reyes. Los dos también formaron parte del plantel que fue campeón en la Copa Oro 2025; el del Bournemouth fue titular en dos partidos, mientras que el del América sumó minutos en tres encuentros pero también es considerado como defensa central.

Los cuatro restantes tienen menos posibilidades. Kevin Álvarez no es convocado en México desde 2023, Richard Ledezma solo sumó minutos en una convocatoria en 2020 y Brian García, campeón con Toluca, nunca fue llamado hasta el momento por Javier Aguirre, mientras que Ricardo Chávez su única aparición fue en 2023.

De esta manera, luego de la lesión de Rodrigo Huescas, Jorge Sánchez debería ser considerado el lateral derecho titular de la Selección Mexicana y luego tanto Julián Araujo como Israel Reyes podrían pelear un lugar. Es una baja sensible para el Tri la del futbolista del Copenhague pero el ‘Vasco’ tiene varias opciones en ese lugar.