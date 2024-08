Tras el cierre de la última temporada, Santiago Giménez dio mucho de lo que hablar con respecto a su futuro. Tal es así que los rumores han estado sumamente activos. Y a la espera de la finalización de esta novela, la esposa del futbolista dio posibles indicios acerca del equipo en el que jugará el delantero.

En los días recientes, Nottingham Forest intensificó su búsqueda por Santi, y elevó no solo una, sino que dos ofertas formales para quedarse con él. La primera de ellas fue rechazada de inmediato por Feyenoord, mientras que la segunda no fue vista con malos ojos por el equipo neerlandés.

Esposa de Santiago Giménez ‘adelanta’ el futuro del delantero

Durante una transmisión en vivo de Instagram, Fernanda Serrano, pareja de Santi, dijo: “pista de a dónde se va Santi”. Inmediatamente, el delantero la miró y respondió diciendo “no”. Y a continuación, el delantero expresó: “ya estás dando por hecho que me voy, no. Puede ser que no, puede ser que sí…”.

Si bien finalmente no dieron pistas sobre su futuro, la reacción y la contestación de Giménez indican que su posible salida es concreta. Por el momento hay que seguir esperando, pero lo cierto es que existe la posibilidad, y muy fuerte, de que el futbolista mexicano abandone el equipo neerlandés.

¿Cuánto dinero ofertó Nottingham Forest por Santiago Giménez?

Luego de que Feyenoord rechazara la primera oferta, Nottingham Forest envió una nueva por 30 millones de euros. Por su parte, el propio Santi considera seriamente la posibilidad de abandonar Países Bajos para ir a la Premier League.

